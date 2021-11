Lichtgroen voorbeurs met crypto, Unilever en Apple-fantasie

De AEX-indicatie is +0,3% in lijn met de rest van de aandelenmarkt. De dollar is wat gedaald tot 1,136, de rentes tikken een basispuntje bij, commodities gaan hoger en crypto levert slag met zichzelf.

De primeur is van Bloomberg, maar ik neem dit bericht omdat het vrij toegankelijk is. Ja, het staat er. Apple dus. Het bericht was tijdens beursuren en leverde +2,9% op. Elon Musk heeft nog geen geintjes hierover gemaakt op Twitter. Daar maakt hij vooral politicus Bernie Sanders belachelijk.

Veel prijsactie weer bij de elektrische autobouwers, zo deed Rivian -15,5%, Tesla - oh - maar +0,7% en de beursgang van Sono implodeert snel: -23,3% en nabeurs nog een keer -6,2%. Het is in ieder geval duidelijk waar de fantasie zit in de huidige markt. Daar mag u chips aan toevoegen.

Apple's electric car could debut as soon as 2025: Bloomberg News https://t.co/I9BYpVYm0y pic.twitter.com/ySv3FZaydS — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 18, 2021

Intussen zit nu de meest prijsactie bij crypto. Niks om van te schrikken zulke bewegingen denk ik, heel normaal zoals u weet. U moet misschien wel even lijnen trekken, uw stoploss afstoffen, of wat dan ook.



Op het Damrak is maar één nieuwtje en dat had u gisteravond nabeurs al gezien. Eindelijk dus.

De opening dan met de meeste actie in crypto. Koersen verschillen altijd zo, omdat de ene koersenboer op 24-uursbasis rekent, de ander vanaf 00.00 uur en weer een ander heeft de data niet op orde. In Hong Kong staat Evergrande +5,7% en Tencent -0,4%.



De rentes zijn er weer vroeg bij vandaag. Ik denk niet dat het tijdens beursuren gebeurt, maar president Joe Biden kan vandaag of dit weekend zijn voordracht voor een nieuwe Fed-voorzitter doen. Lael Brainard geldt als duivischer dan Jerome Powell. Het zou even wat beweging kunnen veroorzaken, áls.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Applied Materials dat - supply chain - tegenvallende cijfers had: -5,1%.

07:50 GeoJunxion krijgt akkoord van aandeelhoudersvergadering

07:06 Europese beurzen openen hoger

07:04 Meer dan 256 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

18 nov CureVac profiteert van samenwerking met GSK

18 nov Applied Materials schiet tekort

18 nov Records voor S&P en Nasdaq op verdeeld Wall Street

18 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

18 nov Olieprijs herstelt iets

18 nov Wall Street verdeeld

18 nov Apple kiest voor ontwikkeling zelfrijdende auto - media

18 nov Europese beurzen zakken weg

18 nov Video: aandelen blijven aantrekkelijk

18 nov Unilever verkoopt theetak voor 4,5 miljard euro

18 nov Cocktailfeestje Damrak blijft uit

Analistenadvies en wat denkt u, mosterd na de maaltijd dit?

Ahold Delhaize: naar €29 van €20 (hold) - Berenberg

InPost: naar €20 van €24 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en Duitse producentenprijzen zijn door - een gruwelijke +18,4% op jaarbasis:

00:30 Inflatie - Oktober (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (VK)

10:00 Lopende rekening - September (eur)

En dan nog even dit

Ja, weer records. het 66e all-time high voor de S&P 500 dit jaar.

Strong earnings from retailers and tech companies overshadowed inflation worries, driving the S&P 500 and Nasdaq to record closing highs https://t.co/bjljjKb5vl pic.twitter.com/qZ3kJusOzR — Reuters Business (@ReutersBiz) November 19, 2021



Wacht even... Intussen heb ik geen zin meer om nog geintjes te maken over transitory. Inflatie is serieus.

Surging shipping costs will drive up prices for some consumer products by 10%, new UN report finds https://t.co/QLCKmhRPwI — CNBC (@CNBC) November 19, 2021



Voor wie meer wil weten:

Unilever bags $5 bln deal with CVC for tea business https://t.co/jm7PuIHtA2 pic.twitter.com/VLFap9Iq1k — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2021



Hier het originele bericht:

SCOOP: Apple is pushing to speed up development of an electric vehicle under new management, seeking to launch a full self-driving car as early as 2025 https://t.co/xWj1U8hgeb — Bloomberg Technology (@technology) November 18, 2021



Het wordt al drukker op de EV-markt.

Chinese Tesla rival Xpeng unveils new electric SUV aimed at international markets https://t.co/eGJnKvt7nq — CNBC (@CNBC) November 19, 2021



+76,8% op het debuut van zeg maar deze vega-Mac:

Breakingviews - Sweetgreen leaves money in the salad bowl https://t.co/WZPglAoljF — Reuters Business (@ReutersBiz) November 19, 2021



-27,4% op het debuut...

India's digital payments firm Paytm crashed on its market debut, with investors questioning the firm's business model and its lack of profits. More here: https://t.co/4j7it15CW5 pic.twitter.com/P7wYCBfbKe — Reuters Business (@ReutersBiz) November 19, 2021



Een poll, de markt prijst eerder in:

Fed to hike in Q4 next year; inflation to remain above target until 2024: Reuters poll https://t.co/HE8O2QgIO1 pic.twitter.com/jSxiFECujl — Reuters Business (@ReutersBiz) November 19, 2021



China gaat er zelfs in mee:

WATCH: The U.S. asks some of the world's largest oil consuming nations like Japan, China and India to consider tapping oil reserves as it seeks action to cool rising prices. More here: https://t.co/0E6DnHFeN2 pic.twitter.com/TuOCg2TAiz — Reuters Business (@ReutersBiz) November 19, 2021



Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, ASML zit er ook tussen:

As fabless manufacturing companies like Apple, Qualcomm and Nvidia took off, TSMC found itself on a flywheel, making more and more of the world's chips. Watch the full video here to learn more: https://t.co/00keVTCxah pic.twitter.com/dnycDXoUhb — CNBC (@CNBC) November 18, 2021



Nvidia is een fenomeen:

.@nvidia is marrying digital and physical reality like no other, says Josh Brown, CEO of @RitholtzWealth. "Revenue growth of [55%] for a company of this size year over year is crazy... They're going to have the must-use platform for metaverse." https://t.co/HJQHASX9Dk pic.twitter.com/ITrCqqZ50j — CNBC (@CNBC) November 18, 2021



En zo worden weer eens gevolgen en niet oorzaak bestreden:

Steeds meer gemeenten weren beleggers van de woningmarkt met zelfbewoningsplicht. In navolging van Amsterdam en Rotterdam denken veel gemeenten al na over opkoopbescherming bij bestaande woningen om zo particuliere beleggers te weren.https://t.co/ZMQYLRkaXc — Xander van Uffelen (@xandervuffelen) November 19, 2021

Veel plezier en succes vandaag.