Over Dow Jones en Nikkei 225: verbijsterend hoe valuta rendement bepaalt

Vandaag had mijn Turkse kapper geen vrolijke verhalen over zijn familie in Turkije met die dalende lira. Hopeloos, het geld smelt in hun handen. Full disclosure: ik heb hem in euro's betaald.



De gevolgen zijn onder meer... Hier ziet u de Turkse Bist 100-index in lira's en euro's. Dit is een extreem voorbeeld, maar het is de reden dat ik zelf niet in emerging markets beleg. Hoe goed u uw huiswerk ook hebt gemaakt en hoe gefundeerd uw investering ook mag zijn, vooral valuta bepaalt het rendement



Vorige week had ik een discussie met een collega, die om deze reden zelfs alleen in eurowaarden belegt. Juist om dit valutarisico laat hij de VS, ofwel de dollar links liggen. Zelf heb ik een enorme overweging in dollarwaarden - het gros van mijn geld zit in de MSCI World Index - en ik ben me zeker bewust van dit risico.

Ik ga het alleen wel aan, omdat euro en dollar elkaar per saldo in evenwicht houden en ik graag op de Big Board ben belegd, waar de hele wereld zijn centjes heen brengt. Rendementen en koersbewegingen uit het verleden zeggen niets over de toekomst, maar nogmaals: ik neem het risico.



Ik weet alleen niet of ik dat mijn hele beleggende leven blijf doen. Want ik schrik me eerlijk gezegd een hoedje. We kennen allemaal: het verhaal van de Japanse Nikkei 225 die op oudejaarsdag 1989 bijna 40K aantikte... en daarna is die stand nooit ook maar enigszins weer in beeld geweest. Erkend beursdrama.

Ik vergelijk met de Dow Jones, want de Nikkei 225 is precies zo samengesteld. Geen kapitaalgewogen index, maar van ieder aandeel zit er eentje in en dat met de hoogste koers heeft daarmee het grootste gewicht. Mijn data gaan terug tot januari 1958. Prijsindices, ik heb ze helaas niet herbelegd.



Het volgende plaatje voelt u op uw klompen aankomen... Hierboven ziet u de Nikke 225 in eigen yens en de Dow Jones in dito dollars. Hieronder zet ik beide in euro's. U ziet het, de Nikkei 225 komt net van een all-time high af?! Neem uw tijd, kom maar even rustig van de schok bij.



Helaas maar tot 1970, maar valutapaar EUR/JPY spreekt wat dit betreft boekdelen: de sterke yen. Ik weet nog dat er twintig jaar geleden veel Carry Trades waren: lenen in yens tegen lage rente en dan uitzetten in dollars. Wel even hedgen natuurlijk. Ik wist alleen niet dat de yen zo'n vlucht had genomen.



Ik kijk meteen bij de Britse FTSE 100 en pond en Zwitserse SMI 30 en franc om te zien of er ook zo'n enorm effect is, want dit had ik echt niet verwacht van zo'n groot valutapaar als EUR/JPY. Nee, hier is het verschil beperkt, maar het is wel het verschil tussen een aardige en een mooie belegging.



Bedankt collega, dat je over die dollar en dat risico bent begonnen, ik heb stof tot nadenken. Straks wil ik nog met pensioen en kan dat niet, omdat de dollar net plat gegaan is over een bananenschil. Zijn er verder nog vrijwilligers voor een trackertje op een energieke emerging of vliegende frontier market?