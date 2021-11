Zelfs als het rustig is voorbeurs, is het nog onrustig voorbeurs

De AEX-indicatie is vlak na een wervelende week, nu een miezerig Azië, een sterke dollar, wisselende commodities en vooral hogere crypto's.

Ga er goed voor zitten, eerst het meest opmerkelijke nieuws van dit weekend. Ooit schokte Galapagos' Onno van der Stolpe de beurs, omdat hij zomaar een pluk aandelen verkocht. Dat was om vermogensrendementsheffing te betalen. legde hij uit. Elon Musk pakt het wat groter aan. En met een poll:

CNBC vertelt verder hoe het zit. Wat een verhaal weer. Altijd iets met deze man. En dan nog

Elon Musk faces a $15 billion tax bill, which is likely the real reason he's selling stock https://t.co/orK6cNwYky — CNBC (@CNBC) November 7, 2021

Over naar de Q3's van PostNL en dat is een mixed bag. Het bedrijf voldoet niet aan verwachtingen voor omzet en winst - btw-regels krijgen de schuld - maar handhaaft wel de outlook voor 2021. Q4 moet dus zinderend worden.

OCI laat bij de Q3's fors meer omzet en winst zien:



B&S Group heeft ook Q3's en meldt ongeveer evenveel omzet als een jaar geleden:



Oh ja, deze week gaat u de term eindejaarsrally horen. Dat is een statistisch fenomeen. Gemiddeld welteverstaan. het gaat ook wel eens de andere kant uit. Enfin, het hele jaar is al een grote eindejaarsrally, dus of het op gaat vallen?



De opening met eigenlijk alleen crypto als uitschieters. In Hongkong staan Evergrande en Tencent -2,2% en -1,4%



De inflatie is er. De hogere rentes nog niet. Er is wel veel volatiliteit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:48 Kwartaalomzet B&S Group stabiel

07:38 Krap 250 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:33 OCI voert omzet en resultaten verder op

07:16 Minder omzet en resultaat voor PostNL

06:56 Europese beurzen openen met kleine uitslagen

07 nov Veel inflatiecijfers in wat rustigere week

07 nov Musk overweegt 10 procent belang Tesla te verkopen

07 nov Lagere winst Berkshire Hathaway

07 nov Chinese export stijgt harder dan verwacht

07 nov Ruim 249,6 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06 nov Meer dan 249 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06 nov BHP dichtbij deal over verkoop meerderheidsbelang kolenmijnen

06 nov Eindelijk groen licht voor infrastructuurplannen Biden

05 nov AEX op recordjacht in positieve week

05 nov Private equity interesse voor McAfee

05 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

05 nov Wall Street met verse records de week uit

05 nov Consumentenkrediet VS stijgt een stuk harder

05 nov Olieprijs veert op

05 nov Rally Wall Street verliest stoom

05 nov Europese beurzen hoger het weekend in

Analistenadvies met een dikke voor Basic-Fit en een €1 knaller bij Fastned :-)

Philips: naar €44 van €45 (hold) - Kepler Cheuvreux

Basic-Fit: naar €55 van €44 (overweight) - Morgan Stnaley

Fastned: naar €90 van €91 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 PostNL - Cijfers derde kwartaal

08:00 OCI - Cijfers derde kwartaal

00:00 B&S Group - Trading update

22:00 AMC Entertainment - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Alweer...

Some Evergrande unit's offshore bondholders have not got interest due Nov. 6, say sources https://t.co/DFO6PsKq5I pic.twitter.com/nqzbhVmIEo — Reuters Business (@ReutersBiz) November 8, 2021

Nou, dan doen we het wel zelf:

VW's China’s partner is buying giant ships to transport cars as demand surges and port congestion worsens https://t.co/b2X2uvjml5 — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2021

Aldus het Rotterdamse bedrijf:

Saudi Arabia’s larger-than-expected rise in oil prices is a signal it will resist U.S. pressure to pump more crude, according to Vitol Group https://t.co/5K99AWAnZT — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2021

Net als in de VS vrijdag:

Vaccine makers slump in Asia after Pfizer published a positive result from its Covid-19 pill https://t.co/bDdAYLodKM — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2021

MSCI China A50 Connect Index:

ETF's big splash in MSCI's new China index puts pressure on FTSE China A50 https://t.co/vw6ivxnwLD pic.twitter.com/3Pp7FJDAzN — Reuters Business (@ReutersBiz) November 8, 2021

Van vrijdag nog even, eindelijk:

BREAKING: The House passed the biggest U.S. infrastructure package in decades, unleashing $550 billion of fresh spending on roads, bridges, public transit and other projects in coming years https://t.co/k9odzAx9eL pic.twitter.com/F8IqQ1ZkJO — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.