Slotcall: Koersdoelverhogingen voor twee zwaargewichten uit de AEX

ASMI (+3,8%) finisht vandaag bovenaan een vrij vlakke AEX (+0,1%), terwijl het immer cyclische ArcelorMittal (-3,8%) juist als trage strompelaar als laatste langs de zwart-witgeblokte vlag komt. De mid- en smallcappers doen het met respectievelijk -0,1% en -0,5% minder goed.

Het Damrak moet dan ook zijn meerdere erkennen in de buitenlandse beurzen. Zo koersen de Franse (+0,5%) en Duitse (+0,9%) indices wel mooi in het groen. Hetzelfde geldt voor Wall Street: S&P 500 (+0,4%). Dow 30 (+0,4%) en de Nasdaq (+0,2%).

Op macrogebied is er enkel nieuws uit Deutschland. De inkoopmanagersindex van de Duitse industrie is harder gedaald dan verwacht. De index is in oktober van 58,4 naar 57,8 gedaald, terwijl gerekend werd op een lichtere daling tot 58,2. Wel staat de index nog altijd boven de 50 en wijst deze dus op groei.

Kepler Cheuvreux heeft twee big boys uit de AEX verrast met een koersdoelverhoging. De gelukkigen zijn ASML (+1,2%) en Shell (-1,6%). Voor die laatste ging het koersdoel met €3 omhoog tot 24,50 met behoud van een koopadvies. ASML behield zijn houdadvies, maar nu met een koersdoel van €725 in plaats van €630.

“De omzet is bij Pharming (-4,2%) goeddeels hersteld van de gevolgen van de coronapandemie. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de kosten met betrekking tot de (verwachte) introductie van leniolisib en de overeenkomst met Orchard Therapeutics nog wat hoger uitvallen dan initieel getaxeerd”, schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van Pharming die u hieronder kunt vinden.

“Pharming blijft echter wel winstgevend opereren en kan zich de forse investeringen veroorloven. Garanties dat die investeringen hun vruchten af zullen werpen, zijn er niet. Daar kunnen beleggers in Galapagos over meepraten. Dat is nu eenmaal biotech-eigen”, voegt hij daaraan toe. “De negatieve koersreactie op de Q3-cijfers was wat overtrokken, maar is inmiddels dankzij een fors koersherstel afgelopen maandag weer rechtgetrokken.”

De koers van Tesla (-3,9%) is de afgelopen weken hard opgelopen na sterke derdekwartaalcijfers en een grote order van autoverhuurder Hertz. “De voorsprong op het gebied van batterijtechnologie, productieprocessen, kunstmatige intelligentie en robotisering in combinatie met wat het bedrijf al heeft waargemaakt, overtuigt en rechtvaardigt de stevige waardering”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling. Vannacht heeft mister Musk echter laten weten dat Hertz nog geen krabbeltje heeft gezet onder de order van 100.000 Tesla’s.

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics.