Cijfermania voorbeurs op wat beste dag jaar is om te beleggen?!

De AEX-indicatie is zowaar ietsje lager. Verder beweegt er niet veel, alles en iedereen op het koersenbord doet het nu met een nul voor de komma.

Helaas zijn er zoveel cijfers dat ik geen tijd en ruimte heb om een leuk voorbeurs verhaal te maken, maar dat is ook niet nodig. Dit zegt genoeg, wat een leuke statistiek. Nou, wat let u, u kunt zelfs nu met een bescheiden korting instappen :-)

Als statistiek waarde heeft, is het vandaag de beste dag van het jaar om aandelen te kopen: gemiddeld 5-daags rendement na aankoop: 1,59%. Allen daarheen ! pic.twitter.com/0ZAySx25Yc — Tom Simonts (@TSimonts) October 27, 2021

Meteen door naar de actueelste actualiteit: Heineken rolt nu net de vloer op met Q3's, volumedruk. Nee, het zijn niet Heinekens vrolijkste jaren ooit en dan is het duimen dan niet weer wereldwijd de horeca dicht...



Het is weer Q3-cijfers pompen vandaag, het is te veel om op te noemen. Zie hieronder ergens alle waslijsten, Apple is de grootste naam en ook bij ons is het druk. Gisteravond had ASMI blinkende Q3-cijfers, een orderboek van jewelste, maar toch ook de nodige supply chain voorzichtigheid:



Basic-Fit groeit als kool en geheel volgens plan, blijkt uit haar Q3-update. Het is een kunst op zich:



Corbion hannest enorm met prijzen die ook weer de Q3-cijfers drukken en ze handhaaft nog net de outlook voor 2021:



Vastned is er ook nog met Q3's en het gaat wat beter.



Gisteravond waren er in de VS nog heel veel cijfers, hier ziet u de koersuitslagen. Wederkerig thema: supply chain. Klik op de naam voor het verslag. Alphabet en Microsoft waren heel goed, Robinhood is de kneus en die chippers gaan maar, wat een omzetcijfers.

De opening dan zonder veel fratsen. In Hong Kong staan Evergrande -0,9% (hieronder vindt u nog wat headlines) en Tencent -3,0%.



De inflatieverwachtingen stijgen vrolijk door, maar de rentes even niet.

Strong earnings and positive consumer data modestly lifted the Dow and S&P 500 to record closing highs. But trading took a defensive tone with utilities, real estate and healthcare stocks leading the rally. More here: https://t.co/E0ftINkfba pic.twitter.com/SojKvQOres — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2021

Chinese tech stocks slump as the U.S. added to its moves to restrict the nation’s companies with a ban on China Telecom https://t.co/u2b20JT6ed — Bloomberg Markets (@markets) October 27, 2021

China Evergrande shares fall on persistent pressure from debt travails https://t.co/hNubJBmDwZ pic.twitter.com/VaEAMhJXLn — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2021

Chinese authorities tell billionaire Hui Ka Yan to use his personal wealth to alleviate China Evergrande Group’s deepening debt crisis, sources say https://t.co/LVCFaXYaF0 — Bloomberg Markets (@markets) October 27, 2021

Gas stations start rationing fuel in China:https://t.co/y4UvUHKA7T — Tracy Alloway (@tracyalloway) October 27, 2021

China released its official road map for capping carbon emissions before 2030 https://t.co/LF4yBghWEG — Bloomberg (@business) October 26, 2021

Billionaire Alibaba founder Jack Ma touring Dutch research institutes-SCMP https://t.co/PkV4Zuy6Yz pic.twitter.com/0KZiJ2BUfz — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2021

#Russia wants #gas prices in #Europe to stay below $400 per 1,000 cubic meters in the long term, fearing that a prolonged rally could destroy demand for Gazprom supplies. Scoop by @d_khrennikova and mehttps://t.co/Ny9dMwo0gX — Olga Tanas (@olyatanas) October 26, 2021

Jeff Bezos-owned Blue Origin and Boeing plan to develop a ‘business park’ in space. They hope to launch ‘Orbital Reef,’ a commercial space station, in the second half of this decade. Read more here: https://t.co/HkgovHijQw pic.twitter.com/XsLZhP8xIr — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2021

“Ik hoop dat dit signaal van ABP gaat doorwerken op de klimaattop in Glasgow”, zegt de bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. #Nieuwsuur pic.twitter.com/wbkuGaFiyi — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) October 26, 2021

