Wat gebeurt er allemaal, u gelooft uw ogen niet voorbeurs

De AEX-indicatie is hoger rond 810. Op de brede markt gebeurt nu niet veel, maar in de krochten van de beurs...

Ga er goed voor zitten, want er is veel en spectaculair nieuws en her en der vliegen de koersen. First things first, elektrische bussenfabrikant Ebusco gaat zo voor €23,00 los op het Damrak (de bandbreedte was €21,50 - €24,50). Daarmee is het bedrijf €1,3 miljard waard. Veel succes gewenst.

Wat een timing, met een groen en duurzaam bedrijf op een all-time high naar de beurs. Weet u nog vorige week toen CoolBlue haar beursgang afblies wegens onzekere markten...? Zeg maar of die introductieprijs mee- of tegenvalt. Inclusief is de beursgang niet, want als retailbelegger doet u dus niet mee.

Door naar Wereldhave dat Q3-cijfers heeft en nu weer de outlook verhoogt, nadat ze deze zomer nog verlaagde. Hier leest u het allemaal.

De grote giller in New York was gisteren de beursgang Digital World Acquisition Group, de SPAC waar voormalige president Donald Trump zijn nog te bouwen social media network in te hangen.



What a time to be alive, dan maar:

Former U.S. President Donald Trump's plan to create a social media app after Twitter and Facebook barred him won an endorsement from investors, who sent shares in a shell company backing the effort soaring https://t.co/4VZGgOVXB4 pic.twitter.com/z0yb9XGnTh — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2021

Vervolgens ging het nabeurs New York spoken met de cijfers van Intel (hier) dat -het klinkt gek - last heeft van het chip-tekort (let op ASML, ASMI en Besi) en Snap (hier), dat veel last heeft van de nieuwe privacy-regels van Apple. Boem!

Intel -8,8%

Snap -21,5%

Facebook -4,4%

Twitter -4,7%

Facebook, Twitter and digital ad stocks drop sharply after Snap earnings https://t.co/0V1PRL0Pj3 — CNBC (@CNBC) October 21, 2021

Dat is nog niet alles, bitcoin staat dus ook nog op en rond een all-time high. Wat een momentum voor crypto, alle media staan er vol mee en iedereen is er vol van:



Nog eentje, in Hong Kong doet Evergrande +3,9%, want dat krijgt even lucht. Tencent staat +0,8%.

WATCH: The China Evergrande Group has won a more than three-month extension to the maturity of a $260 million bond, issued by joint venture Jumbo Fortune Enterprises and guaranteed by Evergrande, beyond October 3 after agreeing to provide extra collateral https://t.co/JxIThbFojs pic.twitter.com/Tv643iFndM — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2021

De opening dan en eigenlijk is hier niet zoveel te zien.



De rentes zijn ook nog in ruste.

De agenda

08:00 Holland Colours - Interimcijfers

09:00 Ebusco - Beursgang (onder voorbehoud)

00:00 Wereldhave - Cijfers derde kwartaal



13:00 American Express - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:30 Inflatie - September (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober vlpg. (Jap)

06:30 Consumptie huishoudens - Augustus (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - September (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Oktober (Fra)

De belangrijkste punten zijn dit, de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over oktober:

En dan nog even dit

De terugblik met... records:

After hitting an intraday record the previous day, the Dow was in the red for most of Thursday's session as IBM fell 9.6% after missing Wall Street estimates for quarterly revenue https://t.co/Ubbp3ZTvlN pic.twitter.com/BrqDR7P98P — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2021

Even lucht dus:

Zo!

#Ether hit ATH as Associated Press announced plans to use Ethereum blockchain for election & sports feeds via Chainlink network. While #Bitcoin is making its mark as digital gold store of value, #Ethereum is becoming epicenter of decentralized finance & smart contracts. (via BBG) pic.twitter.com/wBTD2EsWVh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 21, 2021

Terwijl daar juist dit jaar nog de eerste auto's van de band... Tesla kwam gisteren trouwens tot $900,00, veertig cent onder de all itme high van begin dit jaar:

Tesla's German plant hit a new snag after the regional environmental ministry said an online consultation with local people would have to be redone. More here: https://t.co/zESfktszqF pic.twitter.com/VmuPW7OWdv — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2021

Ook nog, +13,5%:

WeWork shares jump on debut after two-year struggle to go public https://t.co/ypokqFudbL pic.twitter.com/boYeZoSRO8 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2021

Tot slot:

Brekend, eindelijk haast en urgentie bij de #Fed: de dames en heren rentewichelaars vd centrale bank mogen niet meer handelen (welke hangbegonia heeft dat eigenlijk ooit verzonnen?) https://t.co/rcyLMnSVAO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 21, 2021

Veel plezier en succes vandaag.