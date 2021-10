Slotcall: Gewoon alle experts met een andere visie ontslaan

Midden in een herfstachtige cijferstorm gebeurt er genoeg op de beurs. De AEX (+0,3%) en AScX (+0,4%) sluiten hoger, in tegenstelling tot de midcappers uit de AMX (-0,5%). Maar eerst gaan we even het globale economische bespreken.

Allereerst twee Amerikaanse macro’s. Te beginnen met de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Economen rekenden op een stijging van 4.000, maar het daadwerkelijke aantal nieuwe steunaanvragen afgelopen week kwam met 290.000 juist 6.000 lager uit. Goed nieuws dus.

Dan waren er in de Verenigde Staten nog Existing Home Sales. Hieruit blijkt dat het de verkoop van bestaande woningen in de VS in september op maandbasis met 7% is gestegen tot jaarlijks voor seizoensinvloeden aangepast aantal van 6,29 miljoen stuks.

Onverwachte renteverlaging

Vanuit de VS maken we een tripje naar Turkije, waar vandaag de beleidsrente onverwachts fors is verlaagd. De rente ging van 18% naar 16%. De Turkse lira bereikte vandaag dan ook een nieuw dieptepunt. Op de middellange termijn streeft het land naar een inflatie van 5%, maar op dit moment noteert de inflatie rond de 20%. Valuta-expert Ima Sammani ziet de rente echter eerder stijgen dan dalen.

De financieel experts kunnen dan ook niet probleemloos optreden in Turkije. Ene R.T. Erdogan heeft namelijk een flinke vinger in de pap. Geregeld ontslaat hij centrale bankiers. Zo kregen vorige week nog drie centrale bankiers ‘kovuldun!’ te horen omdat ze het niet eens waren met Erdogans oproepen tot het verlagen van de rente. Voor degenen bij wie het Turks ook een beetje is weggezakt: kovuldun is het Turkse equivalent voor ‘you’re fired!’. Dat is nog eens een sterk staaltje problem solving, gewoon alle experts met een andere visie ontslaan.

Meevallende cijfers bij Unilever?

“Het goede nieuws bij Unilever (+1,1%) vanochtend is dat de omzetcijfers over het derde kwartaal wat beter waren dan gevreesd”, schrijft IEX-analist Martin Crum. Unilever boekte afgelopen kwartaal een omzet van €13,5 miljard, waar gerekend werd op €13,3 miljard. “Het slechte nieuws is dat de omzetstijging tot stand is gekomen dankzij hogere prijzen; de omzet in volumes gemeten liep terug.”

Volgens de analist toont dit aan dat Unilever de hogere grondstofkosten goed weet door te berekenen. Het gevaar schuilt echter in de vraag hoe ver deze consumentenprijzen op kunnen lopen, voordat Henk en Ingrid de B-merken uit de schappen gaan vissen. U vindt Crums uitgebreide analyse naar aanleiding van de cijfers hieronder.

Tesla breekt alle records

“Waar bijna alle autofabrikanten de productie en verkoopaantallen rap zien teruglopen, zet Tesla (+3%) opnieuw een absoluut recordkwartaal in de boeken”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling enthousiast. Chiptekorten wist Tesla deels te omzeilen door zelf chips te ontwikkelen, iets waar Volkswagen-CEO Herbert Diess recent nog lovend over sprak, toen Elon Musk als surprise guest verscheen op een managementdag van VW.

Dit zorgde ervoor dat Tesla een flink aantal auto’s aan de man heeft gebracht. “Zowel uit de earnings call als uit de cijferupdate blijkt dat Tesla er alles aan heeft gedaan om de productie zo snel mogelijk op te voeren. Dit heeft zich vertaald in een stijging van het aantal afgeleverde auto's met 73% ten opzichte van een jaar eerder. De totale omzet nam toe met 57%.” Ook komt het winstvliegwiel nu langzaam op gang, een belangrijk detail voor beleggers.

Alsof dat nog niet genoeg is meent Weeteling dat er nog meer in het vat zit. Denk aan hagelnieuwe fabrieken die warm draaien om de productiecapaciteit op te krikken, nieuwe verdienmodellen en de fantasie die op AI-gebied nog in Tesla zit. Wat dit volle vat doet met het koersdoel en advies van Paul Weeteling, leest u hieronder.

Just Eat Takeaway niet concreet

De beleggersdag van Just Eat Takeaway (-1,7%) die vandaag plaatsvindt zou tot verlichting en meer duidelijkheid moeten leiden, maar dat valt toch wat tegen”, stelt analist Peter Schutte. Matige communicatie is een klacht die Just Eat al vaker te horen heeft gekregen. “Just Eat Takeaway schetst mooie financiële doelstellingen, maar de termijn waarop het bedrijf die denkt te behalen, laat het even in het midden.”

Een groot pijnpunt van de maaltijdbezorger is de overname van GrubHub, die heeft tot dusver nog niet tot het gewenste resultaat geleid. “JET zegt een verdere consolidatie in de VS te verwachten en lijkt te suggereren Grubhub te zullen verkopen als de markt daarom vraagt. Dat druist in tegen de aanname dat Just Eat Takeaway uitsluitend actief is in markten waarin het een verschil kan maken”, schrijft Schutte. Lees hieronder zijn uitgebreide analyse.

Rentes

De rentes lopen verder nul. Ook de Nederlandse tienjaarsrente stijgt drie basispunten en klimt daarmee een fractie verder bij de nulgrens vandaan. Inmiddels staat de rente 0,04%.

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteerde vandaag beduidend beter dan Frankrijk (-0,2%) en Duitsland (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg slechts 0,1% tot 15,5 punten.

Wall Street twijfelt: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (-0,4%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro daalt 0,1% tot 1,164 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,7%) dalen.

Olie: WTI en Brent dalen beide 2,6%.

Bitcoin (-4,4%) daalt. Wellicht zijn het winstnemingen na de recente all-time high.

Het Damrak:

Bank of America heeft zijn belang in KPN (+0,5%) verkleind. Waar het belang op 10 september van dit jaar nog 3,44% met dito stemrecht was, is dit nu nog 2,9%.

(+0,5%) verkleind. Waar het belang op 10 september van dit jaar nog 3,44% met dito stemrecht was, is dit nu nog 2,9%. De chippers liggen er verdraaid goed bij vandaag. Met name Besi (+4,7%) en ASMI (+3,1%) sluiten flink in de plus.

(+4,7%) en (+3,1%) sluiten flink in de plus. Randstad (+5,5%) sloot vandaag dik in de plus nadat het de kwartaalcijfers de verwachtingen overtroffen. De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 21% naar €6,275 miljoen. Autonoom groeide het bedrijf 20,7%.

(+5,5%) sloot vandaag dik in de plus nadat het de kwartaalcijfers de verwachtingen overtroffen. De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 21% naar €6,275 miljoen. Autonoom groeide het bedrijf 20,7%. Vandaag meldde ABN Amro (-0,0%) de verkoop van Maas Capital te hebben afgerond.

(-0,0%) de verkoop van Maas Capital te hebben afgerond. " Intertrust (-5,2%) heeft in het derde kwartaal een lage omzetgroei geboekt, door personeelsverloop in Nederland en Luxemburg, waar veel mensen zijn vertrokken en de productiviteit daalde", meldde ABM Financial News vandaag.

(-5,2%) heeft in het derde kwartaal een lage omzetgroei geboekt, door personeelsverloop in Nederland en Luxemburg, waar veel mensen zijn vertrokken en de productiviteit daalde", meldde ABM Financial News vandaag. "Voedingsgroothandel Sligro (+1,5%) is in herstel, maar zit nog niet op pre-coronaniveau. De omzet over het derde kwartaal van €556 miljoen ligt weliswaar 1,8% hoger dan een jaar terug, maar is nog altijd 10% onder het niveau van het derde kwartaal van 2019, het pre-coronajaar. Bezien over de de eerste negen maanden van het jaar is er nog altijd sprake van een 26% lager omzetniveau dan voor de pandemie", schreef aandelenanalist Peter Schutte vanochtend in zijn analyse van Sligro.

(+1,5%) is in herstel, maar zit nog niet op pre-coronaniveau. De omzet over het derde kwartaal van €556 miljoen ligt weliswaar 1,8% hoger dan een jaar terug, maar is nog altijd 10% onder het niveau van het derde kwartaal van 2019, het pre-coronajaar. Bezien over de de eerste negen maanden van het jaar is er nog altijd sprake van een 26% lager omzetniveau dan voor de pandemie", schreef aandelenanalist Peter Schutte vanochtend in zijn analyse van Sligro. Beter Bed (+4,2%) heeft het vertrek van commissaris Pieter Boone aangekondigd. Boone kan het niet langer combineren met zijn rol als CEO bij Pick 'n Pay.

