Slotcall: draaierig van al het gedraai

Wat een dag weer, u komt ogen tekort in de huidige markt. Het is een dikke draaidag. Of het ook De Draai is weten we pas achteraf, of dat de AEX weer de opgaande trend oppakt en nieuwe toppen neerzet.

De trigger voor de draai vandaag is nota bene een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.



Zeg het maar: temporary of It's a long long way to Tipperary? Het is al sinds maart dat de Amerikaanse consumentenprijzeninflatie boven 2% staat, ofwel het Fed-mandaat. En het is menens met die inflatie, want het is vooral eten en drinken dat vorige maand 10% duurder werd en energie kunt u ook wel raden.



Dit cijfer bevestigt eens te meer dat de Fed waarschijnlijk in december verkrapping aankondigt en een rentestap voorziet, ofwel dollar hoger, aandelen lager en rentes omhoog. Ja, dat was de mantra. Nu niet dus. Precies andersom!

Kijk maar, om te beginnen feesten zowel in Europa als in de VS op de aandelenbeurzen technologie en cyclisch en hebben defensief en financials het nakijken

Nog een, de dollar verzwakt nota bene op die inflatie en - herinnert u zich dit spul nog? - goud stijgt er zowaar op

Commodities kiezen ook weer het ruime sop op olie na, dat min of meer vlak ligt. Opec is huiverig over de vraag

Hier de rentes nog, zo zeg! Die van ons stond dus welgeteld één dag boven nul.



Mist u nog één item. Crypto scoort bescheiden hoger. Kijk aan, discussie tussen in de ene hoek de CEO's van Coinbase, Square en Twitter (onder die link) en in de andere hoek die van JPMorgan en BlackRock.

En er is al repliek. https://t.co/bYEN5L4fPD https://t.co/xTCCAh9uGQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 13,

Wat is de conclusie van die op het eerste oog contraire beweging van de markt op die inflatie? Te veel slecht inflatienieuws ingeprijsd, waardoor markt tikje opgelucht is. Daar neig ik toe. Of is het de grootste belegger ter wereld die iedereen... :-) Het spijt me, ik heb niet helder waarom de markt zo beweegt.

Om 20:00 uur verschijnen er nog de notulen van het laatste Fed-rentebesluit, voor wie alles over de inflatiediscussie wil weten.