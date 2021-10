"Shell en energie-aandelen = free lunch"

Wij zeggen Slochteren of Gronings gas, maar op de beurs hebben we het over de - haal even diep adem - NYMEX Dutch TTF Natural Gas Calendar Month Electronic Energy Future. Daar praatte de Russische president Putin gisteren maximaal 23% af en vandaag is het weer raak: er is weer een double digit-daling.

Toeval? Precies op de top begint het bij het grote publiek écht door te dringen dat er iets aan de hand met energie(prijzen). De #gasprijs is trending topic en de media - gisteravond ook in talkshows geloof ik - beginnen er aandacht aan te besteden. Hopelijk hebben de boekjes gelijk en hebben we dús de top gezien :-)

Daar durf ik zeker niet mijn centen op te zetten, maar er is ook nog een scenario mogelijk dat de gascrisis met een sisser afloopt, om het zo maar te zeggen. Er wordt namelijk nog altijd heel veel meer doom & gloom gepredikt dan er uiteindelijk op de borden komt.



Midden in deze hectische energiemarkt valt de Q3-update van Royal Dutch Shell vandaag, met mee- en tegenvallers, harde bedragen, maar ook open eindjes en zelfs vraagtekens. Meer duidelijkheid is er over een paar weken, als Olies met de echte cijfers over het afgelopen kwartaal komt. Uit het uitvoerige Reutersverslag:



Plaatje erbij (van Reuters):



Nee, dit is geen gemakkelijk proza. Het geeft wat mij betreft eens te meer aan hoe ongelooflijk ingewikkeld, veelomvattend en vooral tricky de energiemarkten zijn. Wat het is dus niet alleen maar rozengeur en maneschijn bij Shell, terwijl dat misschien uw eerste gedachte is bij die geëxplodeerde prijzen.

Intussen neemt de ene institutionele belegger na de andere afscheid van het aandeel, meestal met als voornaamste argument dat Shell te weinig haast maakt met de energietransitie. Hoe dat sneller zou moeten gaan, vertellen ze er niet bij. FT schrijft vandaag echter dat die aandelen vrolijk worden opgevangen door...

Ja hoor, daar zijn ze weer: hedge funds. En die kaatsen de bal, want ik heb nog een quootje uit dit artikel voor u.

The ESG guys are causing terrible problems . . . They’re ensuring price rises are not met by supply.

“The big institutional investors are all so keen to get rid of oil assets, they’re leaving fantastic returns on the table.”



“People don’t understand how much money you can make in things that people hate.”



Aldus hedge funds managers volgens FT #ESG https://t.co/z9KmNNwv5g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 7, 2021

Ik weet niet of de ESG-trend hoofdverantwoordelijk is voor de huidige energy crunch, want daar is zoveel van invloed op. Wellicht is het een perfect storm. Wel ben ik ervan overtuigd dat juist voor een succesvolle en verantwoorde energietransitie de kennis, ervaring en expertise van Big Oil hard nodig is.

Zal ik eens omdenken? Het kan maar zo dat ooit eens blijkt dat juist die hedge funds en misschien wel u en ik (ik ben long en velen van u ook) uiteindelijk de verantwoorde ESG-beleggers waren en niet de verkopende instituten. Zou ook niet voor het eerst zijn dat de beurs zo'n verrassende wending neemt.

Nog een extraatje, de ook van onze site bekende Jilles van den Beukel schoof gisteren bij Nieuwsuur aan.