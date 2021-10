Er is lucht voorbeurs, maar oh die inflatie en toch weer die rentes

De AEX-indicatie is 1% hoger, vooral technologie VS en China herstelt (Tencent nu +3,6%), de dollar is sterk, de rentes lopen echter ook weer op en commodities staan overwegend iets lager, net als crypto.

Waar begin ik, want er speelt zovéél op de markt? Er is even rust aan het Amerikaanse debt ceiling-plafond, de energieprijzen houden nu halt na die crypto-achtige rally, China is dicht en ik zie niet zo gauw Evergrande-(nog steeds suspended)-nieuws. Dan is er nog inflatie en dit is het bericht waarvan u wist?

#Consumentenproducten waren in september 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. Onder andere de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit zorgden voor een hogere inflatie dan in augustus.https://t.co/EoYPBF9xDt pic.twitter.com/DoBhHHhB8R — CBS (@statistiekcbs) October 7, 2021

Het gaat er wild aan toe op de gasmarkt, die gisteren een tik kreeg nadat Rusland gisteren Europa aanbood - met hier en daar een disclaimertje, dat wel - redding te brengen. Er is nu stabilisatie.



Nu even niet, maar u zou bijna nog uit de staatsobligaties en in de crypto's denken, als u de huidige markt ziet.



Er is zoals de hele week al weer geen bedrijfsnieuws in Amsterdam, maar u hebt gezien dat dit koersen zeker niet hoeft te beletten te bewegen. Enfin, de opening ziet er goed uit. Niks meer aan doen vandaag, zou ik zeggen, maar zo werkt het niet.



De rentes bevestigen aandelen niet, er komen weer basispuntjes bij:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:35 Ter Beke breidt uit met overname Belgische en Nederlandse activiteiten Sigma

07:34 Veolia breidt test met technologie van NX Filtration uit

07:28 Sika houdt vast aan doelstellingen

07:20 Twitter verkoopt MoPub

07:06 Hogere energieprijzen jagen Nederlandse inflatie aan

07:05 Europese beurzen openen hoger

07:03 Circa 236,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06 okt Levi Strauss boekt hogere winst en omzet

06 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

06 okt Wall Street licht hoger gesloten

06 okt Olieprijs lager gesloten

06 okt Wall Street koerst af op lager slot

06 okt Handelsvolumes op Euronext in september gestegen

06 okt Europese beurzen lager gesloten

06 okt HAL rondt overname Pro Gamers Group af

06 okt AEX sluit lager

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt weinig voor, maar dat Duitse cijfer is wel door op -4,0% MoM (-0,4% verwacht):

13:00 Conagra - Cijfers eerste kwartaal (VS)

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Inflatie - September (NL)

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Debt ceiling:

The S&P 500 traded higher after Senator Mitch McConnell offered Democrats an option to pass an emergency debt-limit extension. The index had been down as much as 1.3% earlier in the day https://t.co/Fu2Dbe2FPD — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2021

Het is me wat:

Oil holds losses in Asian trading after U.S. crude stockpiles grow more than expected and Russia offers to ease a gas crisis https://t.co/Ynj4QSLa1k — Bloomberg Markets (@markets) October 7, 2021

Het hondje van Elon coin:

Shiba Inu is now the 12th largest cryptocurrency, after rising over 300% in a week https://t.co/CUWUrRSR0K — Bloomberg Markets (@markets) October 7, 2021

Welja:

The ECB is studying a new bond-buying program to prevent any market turmoil when emergency purchases get phased out next year, according to officials familiar with the matter https://t.co/d3VF3Ho98q — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2021

Ja, waarom?

It’s been 5 years since Tesla acquired SolarCity for around $2.6 billion. Why hasn't Tesla’s solar business taken off as Elon Musk promised? Watch the full video here: https://t.co/ogeyMKzDrL pic.twitter.com/0JuAP4qu1B — CNBC (@CNBC) October 7, 2021

Tsss:

Retail traders follow Nancy Pelosi's stock moves to find winners https://t.co/td9x7p7DfC by @ines_ferre pic.twitter.com/bDVs6Hd61r — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 7, 2021

Nog volatieler dan de markten lijkt het soms, geopolitiek:

The chart the internet is talking about: The stunning rise in European natural gas & power prices is walloping energy-hungry industries and consumers. And the geopolitical consequences are also stunning: Suddenly Putin gets more power on world stage again! https://t.co/S4AUWjxX8r pic.twitter.com/f7E2JTExuC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.