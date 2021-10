En de AEX? Die lijkt weer lager te openen en alle ogen weer op Evergrande

De AEX indicatie is -0,5%, de Amerikaanse futures dalen ook, de dollar is sterk, de rentes doen het met een basispuntje meer of minder en alle handelswaar doet het met bescheiden plussen en minnen.

Het nieuws nu van dit moment: China is dicht, maar in Hong Kong is de handel in Evergrande stopgezet. Het zou weer een betaling hebben gemist en in onderhandeling zijn over de verkoop van een paar miljard aan assets.

Trading of China Evergrande Group shares was suspended in Hong Kong, along with those of its property management unit, as the property giant contends with a deepening cash crisis https://t.co/A7pu3yeTbk — Bloomberg (@business) October 4, 2021

Deze voetzoeker blijft zo maar boven de markt hangen. Verder kijken we met argusogen naar de haperende economische - morgen inkoopmanagersindices over de dienstensector - en vooral winstontwikkelingen, inflatie en rentes. Het sentiment wordt er ook niet beter op. Ja, het is lang niet zo spannend geweest.

De AEX staat op -5,3% vanaf haar top en hoe moeten we dit noemen? De top in de S&P 500 is alweer van 2 september en die in de onderstaande Nasdaq 100 van 7 september. Op papier is technologie natuurlijk het meest kwetsbaar bij een daling. Per saldo gaat het langzaam en misschien is sluipdip de beste benaming.

Semiconductorindex SOX doet het trouwens maar met -7,9%, ofwel de dalingen van onze chippers springen er echt uit. Te snel, te veel gestegen?

ASML: -17,8%

ASMI: -15,5%

Besi -20,2%

Een ook al zo gevoelig fonds als ArcelorMittal staat op -19,2%, maar dat was al -20,8%. Enfin, het ziet er allemaal niet zo goed uit nu, maar wie ging het ook niet te hard en vooral veel te soepel?



Wist u dat? Het is wereldbeleggingsweek. Ik heb geen idee wat u daarmee moet - en of de AEX er een beetje zin in heeft - maar dit wordt in ieder geval aangegrepen om u te vertellen wat u vooral niet moet doen. Inderdaad, beleg nooit in producten die u niet binnen twee minuten begrijpt en die te mooi...

De AFM en de @Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. Zij starten daarom tijdens #wereldbeleggingsweek een nieuwe waarschuwingscampagne. Is een aanbieding te mooi om waar te zijn? Trap er niet in! Kijk op: https://t.co/PDe3cNRjro pic.twitter.com/SykdXkzxCQ — AFM (@AutoriteitFM) October 4, 2021

De opening dan met weer minnen. Tencent doet -0,2% in Hong Kong



De rentes kiezen (nog) niet eenduidig richting:

De agenda stelt niet zo veel voor, maar het is kassa bij twee banken:

09:00 ING - €0,48 ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen - €1,95 ex-dividend

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:00 Bijeenkomst OPEC+

16:00 Fabrieksorders - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Verhip, ASML was inderdaad net gereset van liefst 20%:

Door de sterke koersdaling van ASML is het niet meer de nummer 1 in de AEX. Dat is Unilever nu. pic.twitter.com/EbCbm3OaOX — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 4, 2021

Opvallend? Bij vorige dalingen ging crypto juist voorop naar beneden, maar nu niet:

Bitcoin is holding onto its big rally, a move which may have significantly changed its technical setup https://t.co/YPZkbIMENG via @business @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) October 3, 2021

China is vandaag dicht en de wereld houdt haar adem in.

Why is everyone talking about Evergrande? What it is and why it matters https://t.co/IJVgGmzvM1 — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2021

Tesla had dit weekend cijfers en gek genoeg (?) is er geen sprake van een dip bij het fonds. Er is zelfs een mooie opgaande trend sinds dit voorjaar:

Tesla delivered 241,300 vehicles in the third quarter, beating expectations https://t.co/JAougPgBgp — CNBC (@CNBC) October 2, 2021

Nog even het thema voor de komende maanden:

The global economy is entering the final quarter of 2021 with headwinds threatening to slow the recovery from the pandemic recession and prove policy makers’ benign views on inflation wrong https://t.co/bvYYB6xoEf — Bloomberg Markets (@markets) October 3, 2021

Anders dit wel:

Energy crisis in one chart: European households will see energy bills rise by 15-30% in both ’21 and ’22, with industrial customers seeing particularly big increases in ’22, BofA says. pic.twitter.com/ri5ASIfKBi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 3, 2021

Veel plezier en succes vandaag.