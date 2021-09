Slotcall: Zwaargewicht binnen de AEX gaat hard onderuit

De AEX (-1,9%) kleurde vandaag weer rood. Verwijtende blikken kunt u op AEX-zwaargewicht ASML (-7,2%%) richten, dat vandaag snoeihard onderuit ging. Het ging overigens niet alleen in Nederland slecht. De Duitse (-2%) en Franse (-2,1%) beurzen kampen ook met rode koersen.

Optimisme blijkt ook in de Verenigde Staten ver te zoeken vandaag. Op Wall Street gaat het er stevig aan toe. De S&P 500 (-1,8%) en de Dow 30 (-1,3%) leveren flink in, maar het is niets bij de harde klappen die de Nasdaq (-2,5%) te verduren krijgt.

Het consumentenvertrouwen in de Amerikaanse economie daalt dan ook verder, zo bleek vandaag uit cijfers. In juli stond de index voor het consumentenvertrouwen nog op 125, in augustus daalde dit al tot iets meer dan 115, om deze maand verder te zakken tot 109,3. Een hardere daling dan verwacht. Economen rekenden erop dat de index deze maand op 114,5 uit zou komen.

Daarnaast sprak de Amerikaanse Fed-voorzitter Powell vandaag ook nog. Volgens hem voldoet de Federal Reserve bijna aan de voorwaarden die het heeft gesteld om te kunnen taperen.

Vooral techaandelen moesten het vandaag ontgelden. Naast de chippers leverden op het Damrak ook Adyen (-5,4%) en Alfen (-5,6%) flink in. Gelet op de redelijk stabiele tot goede ligging van de financials vandaag, kan de oplopende rente als oorzaak aangewezen worden.

Eerste beleggersdag ASMI

Techaandelen staan onder druk in afwachting van de Fed. “Aan het langetermijnplaatje van goede (tech)aandelen verandert niets, maar op korte termijn kunnen de koerswijzigingen van de Fed wel voor stevige turbulentie zorgen”, schrijft analist Paul Weeteling in zijn analyse van ASMI (-3,8%), dat vandaag een prachtige outlook toont tijdens zijn eerste Investors Day.

“Het bedrijf geeft voldoende weg om het plaatje tot 2025 vrij scherp in kaart te kunnen brengen”, oordeelt Weeteling. Zo streeft ASMI naar een jaarlijkse groei van 16 tot 21% groei over de periode 2020-2025. “Verder geeft ASMI mee dat het topsegment van de vraag naar de ALD-machine, waarin ASMI markleider is met een geschat marktaandeel van 45-50%, gaat groeien van €1,5 miljard naar €3,1 tot €3,7 miljard. Het topsegment chipmachines groeit dus het hardst en daar gaat Besi ook zwaar van profiteren.” Of dat ASMI koopwaardig maakt leest u hieronder.

Mooi langetermijnplaatje voor Fagron

Fagron (+0,8%) behoort dit jaar met een verlies van 10% tot de zwakste aandelen binnen de AMX. Het bedrijf heeft last van valutategenwind en margedruk door de oplopende transport- en materiaalkosten die niet volledig doorberekend konden worden. Maar, zo schrijft IEX-analist Niels Koerts, de tegenslagen zijn van tijdelijke aard.

“Deze tegenvallers doen overigens geen afbreuk aan het verdienmodel van het bedrijf. Fagron is momenteel wereldmarktleider op het gebied van farmaceutische bereidingen”, schrijft de analist. Met toenemende regelgeving en een steeds ouder wordende en zorgbehoevende bevolking ziet het langetermijnplaatje er goed uit voor Fagron.

Rentes

De tienjaarsrentes maken een sprongetje.

Nederland: +2 basispunten (-0,07%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,20%)

Italië: +6 basispunten (+0,86%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (1,00%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (+1,56%)

Brede markt

De AEX (-1,9%) presteerde vandaag minder slecht dan Frankrijk (-2,1%) en Duitsland (-2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) lanceerde met 28,3% tot 24,1 punten.

Wall Street koerst flink in het rood: S&P 500 (-1,8%), Dow Jones (-1,3%) en de Nasdaq (-2,5%).

De euro daalt 0,1% tot 1,168 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) en zilver (-0,8%) dalen beide.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,5%) zien rood.

Bitcoin (-3,5%) daalt ook.

Het Damrak:

ASML (-7,2%) houdt morgen zijn beleggersdag. Analisten verwachten dat de chipmachinebouwer zijn doelstellingen flink naar boven zal bijstellen. Vooralsnog gaat het zwaarst wegende aandeel binnen de AEX het hardst onderuit.

(-7,2%) houdt morgen zijn beleggersdag. Analisten verwachten dat de chipmachinebouwer zijn doelstellingen flink naar boven zal bijstellen. Vooralsnog gaat het zwaarst wegende aandeel binnen de AEX het hardst onderuit. Een flinke koersdoelverhoging van HSBC voor IMCD (-1,7%). Het koersdoel ging met €50 omhoog tot €195, de koersdoelverhoging ging gepaard met een koopadvies.

(-1,7%). Het koersdoel ging met €50 omhoog tot €195, de koersdoelverhoging ging gepaard met een koopadvies. Shell (+1,6%) weet vandaag als een van de weinige fondsen binnen de AEX een groene koers te laten zien.

(+1,6%) weet vandaag als een van de weinige fondsen binnen de AEX een groene koers te laten zien. Vanochtend maakte Wolters Kluwer (-1,2%) bekend de Amerikaanse Legal Education-activiteiten voor €60 miljoen in contanten te hebben verkocht aan Transom Capital. “Wolters Kluwer gebruikt het geld om eigen aandelen van in te kopen. De dataleverancier kent een marktkapitalisatie van €24 miljard, waarmee de deal uitkomt op 0,3% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal”, verklaart Niels Koerts in zijn spiksplinternieuwe analyse van Wolters Kluwer.

(-1,2%) bekend de Amerikaanse Legal Education-activiteiten voor €60 miljoen in contanten te hebben verkocht aan Transom Capital. “Wolters Kluwer gebruikt het geld om eigen aandelen van in te kopen. De dataleverancier kent een marktkapitalisatie van €24 miljard, waarmee de deal uitkomt op 0,3% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal”, verklaart Niels Koerts in zijn spiksplinternieuwe analyse van Wolters Kluwer. ArcelorMittal (-2,3%) wil met de bouw van een nieuwe fabriek in Gent de CO2-uitstoot verlagen. De staalproducent hoopt in 2030 de CO2-uitstoot in België met 3,9 miljoen ton per jaar te verminderen.

(-2,3%) wil met de bouw van een nieuwe fabriek in Gent de CO2-uitstoot verlagen. De staalproducent hoopt in 2030 de CO2-uitstoot in België met 3,9 miljoen ton per jaar te verminderen. Ook nieuws van een andere staalgigant: Aperam (-2,7%) liet vandaag namelijk weten zijn aandeleninkoopprogramma van €100 miljoen af te hebben gerond.

Adviezen

ASML: advies verlaagd naar houden - New Street Research

ASML: naar €850 van €720 en kopen - Cowen & Co

IMCD: naar €195 van €145 en kopen - HSBC

