Flinke afstraffing, maar ik leef nog

De strijd in de Slimste Belegger-competitie is nu echt losgebarsten en het was me het weekje wel zeg. Maandag om acht uur ’s ochtends luidde het startschot en kon er gehandeld worden. Punctueel als ik ben, zat ik dus stipt om zeventien minuten over acht klaar om mijn eerste turbo’s te kopen.

Alle turbo’s die ik op dit moment heb, zijn aangeschaft op maandag. Dit om te voorkomen dat ik rendement misloop. Daarnaast leek het me slim niet al te veel te handelen, om zo de transactiekosten enigszins beperkt te houden. Nog een regel die ik mezelf oplegde, was dat de turbo’s die ik koop bij aanschaf niet meer dan 5% van mijn portefeuille mogen kosten. Ook bleek al snel dat ik niet goed ben in mijn eigen regels naleven.

Wisselend succes met turbo's op indices

Met een AEX die al zo lang klimt, kan ik natuurlijk niet anders dan een Turbo Long nemen op de Nederlandse hoofdindex. Ik heb 1.749 fictieve euromuntstukken neergeteld voor een hefboom van 7,27 op de AEX. Rendement op moment van schrijven: +11%.

Aangezien de AEX een groot deel van zijn groene koers te danken heeft aan zwaargewicht ASML, heb ik ook een Turbo Long gekocht op de chipper. Gaat die een beetje goed? Jazeker, met een hefboom van 4,08 sta ik daarmee nu 11,9% in de plus.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Mijn Turbo Long met een hefboom van 22,58 – achteraf gezien wellicht iets te gretig geweest met de hefboom – pakte minder goed uit. Na even plussen dook de DAX het rood in, waardoor ik nu aankijk tegen een pijnlijke min van 9,9%.

Hard afgestraft na beginnersfout

Toch was dit niet de grootste nagelbijter in m’n portefeuille. Die eer – als je het zo wil noemen – gaat naar Moderna. De farmaceut kronkelde de afgelopen maand stevig omhoog. Wouter Slot, technisch analist bij IEX, zag hier wel kansen in, zo was te lezen in een van zijn recente analyses. Helaas kocht ik gehaast. Hoe pijnlijk het ook is, moet ik hier toegeven dat ik dat deed nog voor de Amerikaanse beurzen openden.

Een beginnersfout die me duur is komen te staan. Mijn Turbo Long met hefboom van 3,45 pluste nog even, alvorens hij een ware duikvlucht maakte tot -24%. Toen de koers tot bedaren kwam, was de stoploss nog een eind weg en dus verkocht ik niet. Inmiddels is de koers wat teruggekrabbeld en is mijn verlies op Moderna nog 9%.

Gelukkig heb ik ook veel verstandige aankopen gedaan. Zo noteert mijn Turbo Short op goud maar liefst +17% terwijl ik dit schrijf. Ook doet mijn Turbo Short op Prosus het met een plus van 7,4% naar behoren. Prosus kampt al tijden met een tegenvallende koers. Dit komt vooral door de Chinese overheidsbemoeienis met Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft. Ideaal voor een Turbo Short, leek me.

Rendement van 4,1%

In de afbeelding hieronder ziet u alle aankopen die ik heb gedaan en het rendement ervan zoals het was op vrijdagochtend rond de klok van elf. Mijn portefeuillerendement bedraagt op moment van schrijven een tevreden stellende +4,1%. Dagelijks kan je ook een quizvraag beantwoorden voor €500 extra speelgeld. Dit krikt natuurlijk ook het rendement flink op, dus ik zal het in mijn blog enkel hebben over het rendement op mijn portefeuille.

Mijn portefeuille rond 11:00 op vrijdag 17 september.

Om meer beginnersfouten te voorkomen, volg ik de leerzame webinars van de Slimste Belegger-experts. Zo zat ik maandagavond aandachtig te kijken naar Royce Tostrams en Nico Bakker die uitlegden hoe technische analyse en turbo’s goed te combineren zijn (kijk het webinar hier terug). Royce Tostrams benadrukte nog om vooral niet tegen een stijgende koers in te beleggen. Staat genoteerd Royce, ik zal het laten.

Doet u nog niet mee met de competitie? Geen punt, dat kan nu namelijk ook nog. Elke week wordt een nieuwe weekwinnaar gekroond. Dus volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Meedoen kan via de groene knop hieronder. Daarnaast zijn de webinars op zich al reden om je in te schrijven. Doe het nu, zou ik zeggen, want maandag gaat Jean-Paul van Oudheusden in zijn webinar uitleggen hoe u turbo’s goed toepast. Vanaf 20:00 vertelt hij u onder andere hoe turbo’s met een bescheiden hefboom kunnen helpen risico’s in uw portefeuille in te dekken.

