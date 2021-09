Er waart een acht rond voorbeurs en er is meer te doen

De AEX lijkt met een acht op het bord te openen. Alles kleurt groen op de dollar, olie en gas na. De agenda is leeg, er is geen nieuws op het Damrak, maar er is wel een grote optie-expiratie met ook de kwartaal opties.

In China gaat de deconfiture van Evergrande maar door. De networks reppen van besmettingsgevaar, de PBOC pompt er even snel $16,9 miljard in, maar het is vooral wachten wat Beijing al dan niet doet? Bail-out of niet, daar komt het op neer. Weekend voor de boeg, wie weet. Tencent doet +2,2%.



Een ander hot topic, de eerste bedrijven klagen ook al. Dit is natural gas, topje in de maak?



Veel nieuws is er niet, maar wat dacht u hiervan? Opvallend trouwens dat ECB primeurs en belangrijkste interviews en quotes bijna altijd op rekening van FT komen en die hoort niet bij de EU:

Unpublished ECB inflation estimate raises prospect of earlier rate rise https://t.co/19lqc8zHUD — Financial Times (@FT) September 16, 2021

Nou, houd u vast, hoor. Citaat, beetje theoretische sterrenkijkerij dunkt mij, maar ik ben geen centrale bankier.



The European Central Bank expects to hit its elusive 2 per cent inflation target by 2025, according to unpublished internal models that suggest it is on course to raise interest rates in just over two years.

This would be at least a year earlier than most economists expect the ECB to raise its deposit rate from a record low of minus 0.5 per cent.

Many analysts predict benchmark rates in the 19 countries that share the euro will have stayed negative for a decade since being cut below zero in 2014. However, some investors are pricing in a rate rise by the end of 2023.

Weet u wat? We zien het wel. Intussen lijkt de AEX met een acht op het bord te openen. Het is nog maar van 29 maart dat de index door 700 ging. Een rit zonder noemenswaardige correctie en ik zie nu de winstverwachtingen ietsie teruglopen, terwijl de koers... De AEX doet weer 19 keer de verwachte winst.



De opening dan, excuses voor dit een onvolledige rijtje, maar ik hannes met mijn data. AEX en Euro Stoxx 50 indicaties zijn +0,7% en DAX +0,6%.

Twee basispunten is vroeg voor de Duitse rente. Dat FT verhaal..?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Verrassend? De beursgang van Scholt Energy gaat niret door. Want:

"Er was veel interesse vanuit nationale en internationale beleggers, maar door het groot aantal transacties bleek de kapitaalmarkt veel drukker dan eerder werd gedacht, met als gevolg een meer gefragmenteerde belangstelling."

Kortom, de belangstelling van grote beleggers viel blijkbaar tegen?

En dan nog even dit

Oef, wat zijn bij ons energie-intensieve bedrijven? Hier wordt BASF genoemd:

Energy crisis worsens as ally hurts Europe’s industrial giants https://t.co/WOBWf62agc — Bloomberg Markets (@markets) September 17, 2021

Ik wilde net ArcelorMittal en Aperam noemen:

U.S. Steel will spend about $3 billion to build a new mill, the latest sign that steelmakers are growing more comfortable that higher prices will last https://t.co/SAheNo4yzW — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2021

Lijkt logisch:

As a potential restructure for China Evergrande Group edges closer to reality, its bondholders will face an unprecedented challenge advocating for their interests https://t.co/ANQqNxaqjFIk wilde net bijvoorbeelkd — Bloomberg Markets (@markets) September 17, 2021

Lijkt te weinig...?

PBOC injects $13.9 billion as Evergrande debt woes roil market https://t.co/1N4dmbhX4m — Bloomberg Markets (@markets) September 17, 2021

Als China niest?

Top China forecaster sees GDP growth near zero in the third quarter https://t.co/KicHwebzu3 — Bloomberg (@business) September 17, 2021

Verhip:

DoorDash is on pace for a new closing high today and its market cap just passed Uber. $DASH $UBER



Data via @ycharts pic.twitter.com/KL6YGUkfR6 — Charlie Bilello (@charliebilello) September 16, 2021

Net aandelen die crypto's, probeer maar eens op het juiste moment in de juiste te zitten:

Avalanche has raised $230 million from a token sale and has some big plans. Oh, and AVAX is up some 65% in the past seven days… @John1wu @el33th4xor https://t.co/QRhC1STE9b @markets @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) September 16, 2021

Wijsneuzig plaatje hier nog bij. Het is wel zo.

Cartoon of the Day: Jumping From Headline To Headlinehttps://t.co/G3GivZGLX0 pic.twitter.com/vuQxJvdALx — Hedgeye (@Hedgeye) September 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.