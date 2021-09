Ziet er goed uit voorbeurs, let op Flippen en Unies, China en crypto

De AEX-indicatie voor opening ziet er goed uit na eindelijk weer een goed dagje Wall Street. Was dit dan alweer het dipje, is dan de vraag.

China lig weer slecht - zometeen meer, er is veel aan de hand

Commodities gaan goed met alweer natural gas als grote uitschieter

Crypto doet het aardig - ook daar is veel te doen

De dollar doet het op precies 1,18

De rentes staan stokstijfstil.

Deutsche Bank zet Unilever op Hold van Buy, is bij ons het nieuws

En dan dit. Verrassend? Geen patiënten, maar beleggers dus. Principieel is wat anders, maar praktisch levert zoiets hooguit een sigaar uit eigen doos op, toch? Ik zie daar nooit zo het nut van in, maar daar heb ik op de site vaker met u over geclashed :-)

Hier het plaatje:



Nog even een ander plaatje over die AEX 800 gisteren met natuurlijk grote aanjager ASML - plus aanhang. U weet dat als het de andere kant uitgaat, het waarschijnlijk ook heel hard... Vooralsnog is the trend your friend, big friend zelfs.



Het nieuws zit weer in China. Evergrande doet -7,8% op het nieuws dat het even (...?) geen rente meer betaalt, casino-aandelen dalen met double digits en Tencent doet -1,5%.

China Evergrande concerns are rippling through markets after the company halted trading of its onshore bonds,



- Shares of other Chinese property developers & banks are falling

- Yields on junk-rated debt spike to the highest since March 2020https://t.co/qHuXB37uNF by @SofiaHC1 pic.twitter.com/mmEExxnhnu — Tracy Alloway (@tracyalloway) September 16, 2021

De opening dan:



De rentes moeten nog aan de dag beginnen:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies met een verlaging voor... U ziet het:

DSM: naar €215 van €195 (buy) - Deutsche Bank

Unilever: naar hold van buy en naar £40 van £48 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:50 Handelsbalans - Augustus (Jap)

06:30 Werkloosheid - Augustus (NL)

11:00 Handelsbalans - Juli (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - September (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juli (VS)

En dan nog even dit

Kijk maar mee:

LIVE: SpaceX launches four civilians on a three-day orbital excursion that many see as a harbinger of a new era in human spaceflight https://t.co/FmnrCa6gWw — Bloomberg (@business) September 16, 2021

Toerisme en zakelijk vervoer:

Europe's low-cost airlines could have the edge in a post-Covid world https://t.co/1U24fe22um — CNBC (@CNBC) September 16, 2021

Koers deed niks nabeurs:

Cathie in the Woods:

Cathie Wood’s ETFs sold more Tesla shares, taking the total value of the electric vehicle maker’s stock they’ve offloaded this month to about $266 million https://t.co/EzQkwfbHqo — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2021

Inderdaad:

SEC Chair Gary Gensler weighs in on the gamification of the market: “Investing for the long run is different than trading daily or trading hour to hour on an app.” pic.twitter.com/BLWjLg0ofc — CNBC (@CNBC) September 16, 2021

Kat en muis tussen overheden en publiek?

Treasury looks at run risks in stablecoin, pushes for new rule proposals https://t.co/PIRRyTh8Ge by @Jenniferisms pic.twitter.com/yDbFoWatVX — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 16, 2021

Het is ook vaak wel een rommeltje:

Solana blockchain, linked to the SOL cryptocurrency, says it has implemented steps to make the network more resilient after an outage https://t.co/RgfSoIe1wT — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2021

U verwacht het niet:

There was insider trading on NFT platform OpenSea, the $1.5 billion start-up admits https://t.co/x75XyDnn5F — CNBC (@CNBC) September 15, 2021

LATEST: Anti-government marchers in El Salvador took to the streets to protest the adoption of #Bitcoin as legal tender and recent moves by President Nayib Bukele to consolidate power https://t.co/xen92QG0bu — Bloomberg Crypto (@crypto) September 15, 2021

Duidelijke taal:

Chevron would rather pay dividends than invest in wind and solar: CEO https://t.co/TyJBAkABkz pic.twitter.com/vFidaAkHtG — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 16, 2021

Dip van een paar procent dan:

ASML in de top 20:

Tencent’s slide leaves China with no stocks in the global top 10 https://t.co/wuACfRFVJS — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2021

Toe maar... Duidelijk waarom, toch? Er is een wapenwedloop gaande in Azië en Oceanië:.

Australia is joining a new Indo-Pacific security partnership with the U.S. and U.K. that will allow it to acquire nuclear-powered submarines, PM Morrison announced https://t.co/5Kzjcmipzm pic.twitter.com/N9lZ4AHRXp — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 16, 2021

Veel plezier en succes vandaag.