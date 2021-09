Junk bonds nu ook met negatieve yield, EU-rentemarkt is finito

De EU-rentemarkt is definitief kapot. Punt.



Hoe toepasselijk en tekenend op de dag van weer een ECB-rentebesluit. De rente op de allerhoogste risicocategorie bedrijfsobligaties - waar u minimaal double digiits op wil beuren, toch?! - zakt ook onder nul: EU-junk bonds.

De downside is een ravijn van jewelste, maar zolang u daar niet in kukelt...

From high yield to no yield: Real yields on European junk debt have fallen below ZERO for the 1st time, highlighting the chase for yield, BBG reports. pic.twitter.com/f2AuzpWs47