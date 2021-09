Slechts een paar dingetjes voorbeurs en het wordt saai met Wall Street dicht

De AEX indicatie is vlak en kijk er niet raar van op, dat het vandaag ook niet veel gekker wordt dan dat. De VS is dicht in verband met Labor Day.

Meest opvallende nu vind ik nog dat de dollar verzwakt richting 1,19, want wie verwacht nog veel actie van de Fed dit jaar met rap slechter wordende economische cijfers (Payroll Report vrijdag) en de dreiging van die deltavariant? Enfin, Azië ligt goed, zelf China stijgt en de Nikkei 225 is de uitschieter.

Het enige nieuws nu is dat Saudi-Arabië op eigen houtje...? Het gaat om $1 per vat korting. OIie daalt ruim 1%, maar natural gas doet weer +1,9%.

Oil extends losses after deep cuts to Saudi crude prices for Asia https://t.co/YxFsfV8gRh pic.twitter.com/W2PZHEYSiM — Reuters Business (@ReutersBiz) September 6, 2021

Van vrijdag nabeurs nog, per 20 september is er een DAX 40 in plaats van DAX 30:



Zoek nu echt de beweging! Hier zijn bitcoin en ethereum, die er nu wellicht nog het interessantste uit zien:



Deze week is er bar weinig te doen en doen we het alleen met cijfers van Gamestop en een ECB rentebesluit. Verwacht zeker geen uitzinnige toestanden, maar de inflatieverwachtingen voor de euro lopen wel op naar 1,7%. De ECB balans is intussen ruim 80% BBP EU en er komt nog meer bij.



Omdat ik toch niet veel te vertellen heb, geef ik de AEX waardering maar. Mocht de index deze week 800 aantikken, dan is dat goedkoper dan toen 700 dit voorjaar van het bord ging.



De opening dan en alles wat beweegt heb ik u al genoemd. Geen nieuws uit China dit weekend en Tencent doet nu - waar komt die vandaan? - +3,6%.



De rentes zijn ook nog niet in full swing en zelfs de Amerikaanse obligatiemarkt is ook dicht vandaag.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Ik heb nog nooit van Edsce gehoord dat naar de beurs wil, maar dat ziet dat in de VS hogere waarderingen worden betaald dan aan het Damrak.

07:52 'Chiptekorten volgens Daimler mogelijk pas in 2023 opgelost'

07:46 Deventer metaalbedrijf Esdec mikt op miljardenbeursgang VS - media

07:05 Europese beurzen openen vlak

06:56 Ruim meer dan 220 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

05 sep Saoedi-Arabie verlaagt olieprijzen voor Azië

05 sep Drukke macroweek met ECB als hoogtepunt

05 sep Ruim 220 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

04 sep Duitse DAX krijgt er 10 aandelen bij

04 sep Trott verkleint belang in JDE Peet's

04 sep Bijna 220 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

03 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

03 sep Wall Street vlak gesloten

03 sep Olieprijs lager gesloten

03 sep Wall Street koerst af op vlak slot

03 sep Opnieuw goede week voor AEX

03 sep Europese beurzen lager gesloten

03 sep VEB vraagt Philips om meer duidelijkheid

03 sep AEX lager gesloten na banenrapport

De AFM medlt geen shorts en dit is het enige analistenadvies:

DSM: naar €188 van €195 (buy) - Deutsche Bank

De agenda:

08:00 Fabrieksorders - Juli (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Labor Day (VS)

Iraq and Total sign $27 bln energy projects deal https://t.co/7QELNvIIgH pic.twitter.com/sutqe2wsIN — Reuters Business (@ReutersBiz) September 5, 2021

Dit is bijzonder:

Hyundai Motor is tackling the chip shortage by making its own semiconductors for one of its upcoming vehicles, according to a media report https://t.co/lbZtS2hMyQ pic.twitter.com/itgKxiVgXm — Reuters Business (@ReutersBiz) September 4, 2021

De stad Beijing, dus niet China?

Beijing city is considering taking Didi Global under state control. The central thrust of the government's proposal is to regain control over one of its largest corporations, and particularly the data it holds, Bloomberg News reported. Read more https://t.co/2fNrPqrymh pic.twitter.com/kuLKdGpfNw — Reuters Business (@ReutersBiz) September 4, 2021

2021 to the max?

The DOG coin -- a fractional version of the NFT depicting the famous Doge meme -- has doubled in value in less than 24 hours of trading https://t.co/O2Ks5QxXwx — Bloomberg Crypto (@crypto) September 6, 2021

Op papier is dit het topic van de week, maar verwacht er maar niet te veel van:

The ECB will decide this week if it should dare to dial down emergency stimulus while the pandemic still menaces the euro-zone economy (THREAD) https://t.co/bFjaJfLJ6t pic.twitter.com/1rUBV0NRVq — Bloomberg Economics (@economics) September 5, 2021

$1,6 biljoen er bij. In één week.

BOOM! Global stocks have gained another $1.6tn in mkt cap this week. Equities now worth $120.3tn, highest in history because the Fed aren't going to taper anytime soon after the weaker econ numbers. Global stock mkt cap now equals to 142% of world GDP an ATH as well. pic.twitter.com/rGDm0H9e73 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2021

Met als gevolg...

En a bull market has to climb a wall of worry:

Largest companies in the S&P 500 by...

Market Cap

Net Income

Revenue

# of Employees



Data via @ycharts pic.twitter.com/RVruMhcXyQ — Charlie Bilello (@charliebilello) September 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.