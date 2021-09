Slotcall: ESMA waarschuwt voor marktcorrectie terwijl de AEX stijgt

Terwijl de AEX (+0,3%) hoger sluit, waarschuwt de Europese beurswaakhond ESMA voor een marktcorrectie. In het tweede Trends, Risks and Vulnerabilities Report van 2021 attendeert de ESMA beleggers op het toenemende risico van een correctie.

In het rapport benadrukt de waakhond de aanhoudende stijging van de waarderingen in alle activaklassen. Daarnaast durven beleggers alsmaar meer risico te nemen. Tegelijkertijd herstelt de economie ongelijkmatig en zijn de rentes laag. Volgens de ESMA vormt dit samen een cocktail die een marktcorrectie in de hand werkt.

Amerikaanse cijfers

Uit de Verenigde Staten ontvingen we vandaag enkele belangrijke economische cijfers. Allereerst het ADP banenrapport. Het aantal banen blijkt veel minder hard te zijn gestegen dan verwacht. Economen gingen ervan uit dat in augustus 613.000 mensen hun handtekening onder een arbeidscontract zouden zetten, dit blijken nu slechts 374.000 te zijn geweest.

Wel is er een belangrijke kanttekening te maken bij dit cijfer. Het is namelijk zo dat de publieke banen in dit cijfer niet zijn meegenomen. Het echte banenrapport dat vrijdag verschijnt doet dat wel en kan dus nog afwijken. Daarnaast kent Amerika een sterke arbeidsmarkt, waardoor de markt niet sterk reageert op dit cijfer. Dat was wel anders ten tijde van economische tegenspoed, zoals in maart vorig jaar.

Dan hebben we ook nog de inkoopmanagersindex van ISM. De industrie in de Verenigde Staten blijkt iets harder dan verwacht te zijn gegroeid. De index steeg van 59,5 in juli, tot 59,9 in augustus. Economen gingen ervanuit dat de index deze maand 58,6 zou noteren.

Siemens Healthineers vs Philips

“Siemens Healthineers (+0,9%) produceert, ontwikkelt en verkoopt hoogwaardige medische apparaten. Tevens levert het de service rondom deze producten en verzorgt het trainingen, zodat medisch specialisten weten hoe zij deze complexe apparatuur moeten gebruiken”, schrijft IEX-analist Niels Koerts. En dat gaat Siemens goed af. Daarom krijgt Koerts geregeld de vraag of het Duitse gezondheidsbedrijf wellicht een goed alternatief is voor Philips.

“Het bedrijf kent een market cap van €67 miljard en daarmee is het op de beurs ongeveer twee keer zoveel waard als Philips”, schrijft Koerts. “Bedrijven zonder issues die opereren in een groeimarkt en een voorspelbare kasstroom hebben, worden door de markt hoog gewaardeerd.” Dit geldt ook voor Siemens Healthineers.

Naast het feit dat Siemens Healthineers zich, in tegenstelling tot Philips (+0,8%), op dit moment niet bezig hoeft te houden met rechtszaken omtrent falende beademingsapparatuur, is er nog een belangrijk verschil. Zo kent Philips namelijk nog een hoogcyclische consumententak die een lagere multiple verdient. Dit is niet het geval bij Siemens Healthineers.

Maar of dat Siemens Healthineers koopwaardig maakt tegen de huidige koers? U leest het in de analyse hieronder.

Is Siemens Healthineers een alternatief voor Philips? #SIEMENSHEALTH.AGNAO.N. https://t.co/FDx0Y1u4GB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 1, 2021

Philips mag de gereedschapskist erbij pakken

Laten we dan ook maar even Philips uitlichten. Ik noemde zojuist al even de beademingsapparaten die niet helemaal naar behoren werkten. Philips heeft nu groen licht gekregen van de FDA om de apparatuur te repareren.

“Nu Philips groen licht heeft gekregen, kan het van start kan gaan met de reparatie. Het is nu de verwachting dat in september 2022 alle beademingsapparaten zijn hersteld. Het is onzeker of het reparatieproces zal leiden tot extra kosten. Wij gaan hier wel vanuit en verwachten dat het bedrijf volgend jaar nog een extra last van €250 miljoen zal nemen”, schrijft Niels Koerts. Zijn analyse naar aanleiding van dit nieuws vindt u hieronder.

Podcast een dagje eerder

Nu de druk om te belasten op winst in plaats van fictief rendement toeneemt, beginnen sommige beleggers ‘m te knijpen. Om die redenen zullen aandelenanalist Niels Koerts en marketwatcher Arend Jan Kamp morgen tijdens de IEX BeleggersPodcast dieper ingaan op de vermogensbelasting.

Morgen? Hoor ik u zeggen. Jazeker, de podcast wordt een dagje naar voren gehaald aangezien uw vaste co-host Niels vanuit de Tarzanbocht Neerlands trots Max Verstappen zal toejuichen. Laten we hopen dat het niet regent.

Afijn, de podcast zal dus morgen al opgenomen worden. Uiteraard bieden we u ook de mogelijkheid weer vragen te stellen. Dat kan hieronder in de reacties. Ook bieden we elke week onze volgers op Instagram de kans vragen te stellen. Als u van de Instagramgeneratie bent, volg ons dan ook hier.

Maandlijstjes poging twee

Per ongeluk zette ik gisteren de verkeerde percentages bij de maandlijstjes. Bij deze de juiste lijstjes. Het gaat hier om de percentages nadat de beursdeuren gisterenavond sloten. Hopelijk zijn hiermee al mijn zonden vergeven. Als goedmakertje is de agenda nu ook duidelijker leesbaar.

AEX

AMX

AScX

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteerde vandaag beter dan Duitsland (-0,1%), maar Frankrijk (+1,2%) gaf iedereen het nakijken.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 1,7% tot 16,2 punten.

De Amerikaanse indices zijn het niet eens: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (-0,1%) en de Nasdaq (+0,7%).

De euro stijgt met 0,3% tot 1,185 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) blijft dicht bij huis, waar zilver (+1,2%) zijn weg naar boven vindt.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-1%) dalen.

Bitcoin (+0,7%) stijgt.

Het Damrak:

Prosus (+3,7%) heeft weer een mooie beursdag achter de rug. Twee oorzaken kunnen we daarvoor aanwijzen. Allereerst schiet Tencent vandaag weer met ruim 4% omhoog, en we weten allemaal wat dat met de Prosus-koers doet. Daarnaast gaf Prosus vandaag aan zijn belang in Delivery Hero met 2,5% te vergroten.

(+3,7%) heeft weer een mooie beursdag achter de rug. Twee oorzaken kunnen we daarvoor aanwijzen. Allereerst schiet Tencent vandaag weer met ruim 4% omhoog, en we weten allemaal wat dat met de Prosus-koers doet. Daarnaast gaf Prosus vandaag aan zijn belang in Delivery Hero met 2,5% te vergroten. ING heeft zijn koersdoel voor IMCD (+0,8%) flink opgetrokken. Het koersdoel is nu €173 met behoud van een houdadvies.

(+0,8%) flink opgetrokken. Het koersdoel is nu €173 met behoud van een houdadvies. Just Eat Takeaway (+7%) schiet opeens omhoog nadat de koers een tijd lang niet al te best presteerde. Een duidelijke trigger zie ik niet.

(+7%) schiet opeens omhoog nadat de koers een tijd lang niet al te best presteerde. Een duidelijke trigger zie ik niet. De Belgische zakenkrant De Tijd wist te melden dat Randstad (-0,4%) verregaande gesprekken voert over de overname van de Belgische rekruteringsspecialist Hudson.

(-0,4%) verregaande gesprekken voert over de overname van de Belgische rekruteringsspecialist Hudson. JPMorgan Cazenovce heeft DSM (-1,3%) van de kooplijst geschrapt. Het koersdoel ging wel omhoog naar €195, maar nu dus met behoud van een houdadvies.

(-1,3%) van de kooplijst geschrapt. Het koersdoel ging wel omhoog naar €195, maar nu dus met behoud van een houdadvies. Ordina (+0,7%) maakte voorbeurs bekend 100% van de aandelen van IT-specialist IFS Probity over te nemen.

Adviezen

DSM: naar €195 van €166,50 en verlaagd naar houden - JPMorgan Cazenove

IMCD: naar €173 van €128,50 en houden - ING

Agenda

Donderdag 2 september 2021

11:00 Producentenprijzen - Juli (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli (VS)

14:30 Arbeidsproductiviteit en kosten - Tweede kwartaal def. (VS)

16:00 Fabrieksorders - JUli (VS)