Niet te missen nieuwtjes, maar voorbeurs lijkt wachten op Fed begonnen

De AEX-ndicatie is iets lager na records Wall Street. China staat lager, omdat Beijing met zoveel woorden zegt dat de maatschappij voor bedrijven belangrijker is dan winst. Crypto staat lager, verder blijft alles dicht bij huis.

Weinig te doen voorbeurs, wellicht dat het ook rustig blijft tot Fed-voorzitter Jerome Powell morgen spreekt: to taper or not to taper en zo ja hoe, wat, hoeveel en wanneer? Intussen is 2021 het jaar van de excessen (van nieuwe fenomenen die assets kunnen worden) en hier zat ik gisteravond op te kauwen.

Returns this year:



Shiny rocks in a vault (gold): -6%



Fake rocks on the internet: +1489% — Ben Carlson (@awealthofcs) August 25, 2021

Crypto, meme-aandelen en dit jaar ook NFT (non-fungible tokens ofwel unieke plaatjes), kunst of wat dan ook. Als de koersen maar hard gaan, heeft het direct onze aandacht. Aard van ons soort beestjes, toch?. Ook al begrijpen we het maar half of helemaal niet, we hebben altijd fear of missing out.

Overbodig te zeggen dat dit misschien wel de grootste rendements-meatgrinder is die er is. Ik heb de harde afspraak met mezelf dat ik mijn geld niet steek in dingen die ik maar half of helemaal niet begrijp en waar ik geen rekensommen van kan maken. Maar als iets hard gaat, zuigt het gewoon.



Nog even over de Fed morgen: is dit een teken uit de hemel? Zuid-Korea verhoogt vandaag als eerste ontwikkelde economie de rente met een kwartje naar 0,75%.

South Korea hikes interest rates, the first developed economy to do so in pandemic era https://t.co/g6pS318uu5 — CNBC (@CNBC) August 26, 2021

Intussen heeft Van Lanschot Kempen Q2's en de private en zakenbank rolde wel lekker in H1. Opvallend die opmerking over risico, want ook dat is 2021.



Envipco was er gisteravond met cijfers die rap zijn verbeterd en het bedrijf verwacht verder herstel.



De opening dan zonder uitschieters, of het moeten crypto en China zijn. Tencent doet nu -0,7% in Hong Kong.



De rentes droppen een basispuntje na die vooral EU-rally gisteren:

En dan nog even dit

All-time high 51 dit jaar:

The benchmark S&P 500 and Nasdaq scaled record highs on gains in chipmakers and financials https://t.co/Y7d6zR9BzI pic.twitter.com/tLb5nKGvYO — Reuters Business (@ReutersBiz) August 26, 2021

Zo!

Microsoft trekt komende jaren ruim 20 miljard uit voor cyberveiligheid: https://t.co/gl0jR79qrO — NUtech (@NUtechnl) August 25, 2021

Hoe Chinees wilt u een bericht hebben:

From @Breakingviews: Xiaomi shipped 53 million handsets in the second quarter, overtaking Apple to become the world’s No. 2 producer. With greater heft, boss Lei Jun’s ambitions in semiconductors should be within reach soon, say @sharonlamhk and @mak_robyn https://t.co/4LoAoR49WD pic.twitter.com/a99hRevjf3 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 26, 2021

Xiaomi heeft meer ambities. Het aandeel doet -4,4% op de cijfers:

Xiaomi acquires autonomous driving firm as it looks to boost nascent electric vehicle business https://t.co/jRZ6K1QhBF — CNBC (@CNBC) August 26, 2021

Meer China, duidelijk:

Country now comes before profit for tech giants in Xi’s China https://t.co/C5pkKK1LFE — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2021

Kan bijna niet anders, als iedereen op zijn tellen moet passen:

China’s campaign to clamp down on industries ranging from steel to education to property has curbed the outlook for growth in the world’s second-largest economy https://t.co/GZHlQAr4Yp — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2021

Helaas:

A supply chain crunch that was meant to be temporary now looks like lasting well into next year https://t.co/aQ5QNRvx0O — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2021

Geef ze ongelijk, ijzer smeden als het heet is, ofwel aandelen uitgeven als de koers hoog staat:

Zoom, Norwegian Cruise Line and others are striking while the stock market is hot, selling billions of dollars of shares this year to raise cash https://t.co/4Lt8FaqmWF — WSJ Markets (@WSJmarkets) August 25, 2021

Wat een mooi plaatje, zo werkt maandelijks beleggen. Start vandaag nog voor uw eigen kroost, zou ik zeggen, want hoe langer hoe beter. Zo dom en simpel is het, dat ik het zelfs kan.

Monthly Investment Needed to Reach $1,000,000 https://t.co/xgR3hklPNT — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) August 25, 2021

U weet het ook van mij, sinds de krach vorig jaar was de maximale dip (intradag) van de AEX -8,0%:

Just to put things into perspective: S&P 500 closed at fresh ATH. Index has gone w/o a 5% pullback for 10mths, BBG has calculated. pic.twitter.com/O1XwMMIsOf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 25, 2021

Een eigen satelliet, ach waarom ook niet? Als u nog fantasie zoekt. The sky is the limit, om een open deur in te trappen.

“We think of Rocket Lab as not a launch company… but really an end-to-end space company,” Rocket Lab Founder and CEO @Peter_J_Beck says on $RKLB’s market debut. “When you have your own launch vehicle, your own rocket, you also have the ability to build your own satellites.” pic.twitter.com/nLlo4GBakb — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.