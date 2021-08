Europa op volle kracht

Het sentiment op de aandelenmarkten is nog altijd erg positief. Ondanks oplopende inflatie, de start van het afbouwen van overheidsstimuleringen en hoge waarderingen op de beurs, liggen de meeste plaatjes er technisch bezien nog goed bij.

In de VS hebben de grote aandelenindices recent weer nieuwe all-time highs weten te vormen. In Europa noteren nog niet alle beurzen op hoogtepunten, maar die naderen wel met rasse schreden.

Royce besprak in zijn columns van maandag en dinsdag al een aantal signalen die kunnen duiden op een mogelijke trendomkeer. We houden deze contra-indicatoren goed in de gaten, maar zolang deze signalen nog niet zijn bevestigd, gaan we uit van een voortzetting van de opgaande trend.

Ik bespreek de technische plaatjes van de Europese beurzen over de lange termijn en bekijk waar de cruciale steun- en weerstandniveaus liggen.

AEX-index blijft omhoog kijken

De Nederlandse beurs blijft sterk presteren. De stijgende trend heeft recent een nieuwe impuls gekregen met de doorbraak boven de laatste koerstop. Hogere toppen en bodems wijzen nog altijd op aanhoudende vraag.

De index beweegt ruim boven haar stijgende 200-daags gemiddelde, wat duidt op een sterke technische conditie. Het volgende (berekende) koersdoel wacht nu rond 800 punten. Zolang de koers boven steun 718,50 punten beweegt, blijft het positieve beeld intact.

Bel 20-index is uitgebroken

De beurs van Brussel (Bel 20-index) heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nu de weerstand van de toppen van de afgelopen jaren is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting weerstand 4.759,01 punten (gevormd op 20 mei 2007).

De stijgende trend kan worden voortgezet zolang steun 4.059,75 punten (bodem van 23 juli) weet stand te houden.

CAC 40-index bereikt all-time high

De Franse beurs (CAC40-index in Parijs) heeft binnen de opwaartse trend de weerstand rond 6.944,77 punten (gevormd op 4 september 2000) bereikt. De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de CAC40-index boven de weerstand weet te breken.

Als de weerstand wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere stijging richting berekende koersniveaus. De Franse beurs heeft pas steun rond 6.109,81 punten (de top van 17 januari 2020).

DAX-index wil verder omhoog

De Duitse beurs (DAX-index in Frankfurt) breekt nipt boven de weerstand van de laatste koerstop. De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen, wat op een verbetering duidt. Het technische beeld trekt pas echt aan als de recente top overtuigend wordt gebroken.

Steun voor de DAX-index ligt rond 14.816,35 punten (de bodem van 14 mei). De DAX-index biedt een langetermijn-koersdoel rond 17.200,00 punten (berekend koersdoel).