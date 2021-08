Sputterende contra-indicatoren: in de afgelopen 10 jaar waren analisten niet zo positief als nu

Technisch draaien de markten prima, maar 'contra indicatoren' beginnen te sputteren.



Ik gaf hier gisteren aan dat de jongste all-time highs van de Dow Jones niet door de transportsector worden bevestigd. Een vroeg signaal van mogelijke zwakte.

Een van uw reacties was dat de transportindex niet representatief zou zijn voor de huidige 'digitale' economie. Een heel terechte opmerking. Want de meeste diensten in het huidige economische tijdsgewricht, zijn digitaal, online of anderszins niet-fysiek van aard.

Daarom voldoet de transportsector, die vooral goederen van A naar B brengt, niet als enige barometer voor de stand van de economie. We moeten ook kijken naar andere economische indicatoren.

Halfgeleidersector op all-time high

Eén daarvan is de halfgeleiderindustrie. De SOX-index geeft goed de ontwikkeling van de Amerikaanse halfgeleidersector weer. Deze staat dicht bij een all-time high, hoewel de uptrend wat hapert

Dus puur afgaand op de ontwikkeling van die sector, draait de economie in de VS prima, mogelijk met wat aarzeling.

Er zijn ook goed geïnformeerde beleggers die zich zorgen maken. Die wijzen erop dat de extreem positieve houding van analisten best wel eens een 'contra indicator' zou kunnen zijn.



Zo blijkt dat beleggingsanalisten in de afgelopen tien jaar niet zo positief zijn geweest als nu. Volgens een bericht van Bloomberg vorige week, geldt voor 52% van alle aanbevelingen voor de S&P600 een koopadvies. Het aandeel koopadviezen voor de S&P500 ligt volgens het persbureau zelfs op 56%, de hoogste stand sinds 2002.

Top in de markt

Dit extreem positieve sentiment geeft aan dat vrijwel alle beleggers al in de markt zitten. Zoals gezegd zou dat een 'contra indicator' kunnen zijn, die aangeeft dat we de top van de markt dichtbij is.



De vaste lezers van dit blog weten dat ik, vanuit technisch perspectief, nog steeds zeer positief ben. Ik behoor dus tot de goegemeente die denkt dat we nog veel hoger kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn ogen sluit voor 'contra-indicatoren'. Desondanks zie ik geen alarmsignalen, althans niet op dit moment.



Vandaag werp ik mijn blik op nieuwe koersrecords van de AEX Total Return-index en de SOX-index. Wat opvalt is dat de Nederlandse herbeleggingsindex op groen staat. De Amerikaanse halfgeleiderindex aarzelt wat, echter zonder de uptrend geweld aan te doen.



Technisch staan deze barometers dus nog op groen, maar ik houd wel de vinger aan de pols en u op de hoogte.

Nederlandse herbeleggingsindex zet uptrend met kracht voort

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) oogt ijzersterk. Bodems worden ver boven voorgaande koerspieken gevormd en dat is positief. Beleggers gunnen de AEX Total Return index slechts een beperkte correctie alvorens opnieuw in stappen.

Het koersdoel handhaven we rond de weerstand van 2.850,00 punten (berekend koersdoel). Enkel bij een terugval onder de steun van 2.559,26 punten (de bodem van 21 juni) verzwakt het beeld.







Amerikaanse halfgeleiderindex blijft binnen uptrend ondanks stevige terugval

Recent zakte de koers van de SOX-index terug onder de voormalige toppen. Technisch verliest deze index iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken.

We verwachten steun op 3.126,96 punten (de bodem van 3 juni). Het berekend koersdoel ligt rond 3.700 punten.