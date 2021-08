Waarom rijk worden op de beurs toch echt een keuze is

Kleuters aan het beleggen, what can possibly go wrong? Het is niet moeilijk om hierom te lachen, het niet serieus te nemen, of dit zelfs af te keuren. Is dat nou zo gek? Leren beleggen en handelen is een lange weg, die links- of rechtsom altijd leergeld kost en waar u volgens mij niet vroeg genoeg mee kan beginnen.

Parents are using trading platforms to teach their children about the stock market, and patience https://t.co/4o3ktAmmIT — Bloomberg (@business) August 18, 2021

En laten we wel wezen, zeker in Nederland overstijgen te veel mensen het niveau van kleuter niet, als het om beurzen, handelen en beleggen gaat. Vrijdag had ik nog een aanvaring met een crypto-enthousiasteling die zijn meningen (zeg maar gerust dikke meningen) tot feit en mijn statistiek tot mening bombardeerde.

Volgens mij kan het geen kwaad kinderen zo jong mogelijk vertrouwd te maken met personal finance. Nu zou ik zelf vijfjarigen nog niet loslaten in het boek, maar ouders kunnen ook iets: ga voor uw kroost beleggen. Want vermogen opbouwen is geen kwestie van timing en stock picken, maar van Vadertje Tijd zijn gang laten gaan.

Zie hier even een domme som. Iedere maand €100 in een indextracker, dan neem ik het langstjarige gemiddelde op aandelen dat er is - 7% bruto per jaar - en ik neem dan... de tijd. U begrijpt nu waarom ik dit stukje maak en zelf eeuwig baal dat ik pas op mijn 37e ben begonnen. Alle vijfjarigen lachen mij uit.

10 jaar: €17.740,32

20 jaar: €52.638,21

30 jaar: €121.287,65

40 jaar: €256.331,48

50 jaar: €521.983,15

60 jaar: €1.044.560.17

70 jaar: €2.072.548,28

U ziet dat iedere tien jaar uw geld verdubbelt in de markt, dat is de truc. En dat wordt dus pas écht interessant als u het écht lang volhoudt. Rijk worden is een keuze, kunnen vijfjarigen statistisch claimen.