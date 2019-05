Nederlandse tienjaarsrente duikt onder nul

Hoe lager de rente gaat hoe harder wordt gespaard, des te meer geld uit de economie wordt onttrokken, des te meer geld in de economie moet worden gepompt door de ECB.



Wens je bijvoorbeeld €1000/maand of €12000/jaar te verkrijgen via rente, wel dan

- heb je bij een rente van 0.1% een bedrag van 12 miljoen euro nodig.

- heb je bij een rente van 10% een bedrag van 120 duizend euro nodig.



Bij een hogere rente gaat meer kapitaal in omloop komen omdat veel minder gespaard moet worden om tot een zelfde resultaat te komen.



Natuurlijk gaat, om tot dit resultaat te kunnen komen, er wel eerst een ernstige crisis moeten komen die vermoedelijk even gaat duren alvorens alles weer gaat normaliseren.



Volgens mij is de vraag, welke partij durft dit te lanceren?