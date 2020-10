Europese beurzen blijven dicht bij huis

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen bleven vrijdag dicht bij huis. Beleggers namen weinig risico op de laatste handelsdag van oktober. De economische impact van de tweede coronagolf in Europa en de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgden voor terughoudendheid op de markten. Op het Damrak werd Air France-KLM lager gezet, nadat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie een miljardenverlies bekendmaakte.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 533,36 punten. De MidKap bleef vlak op 771,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent. Parijs won 0,1 procent.

Air France-KLM (min 2,6 procent) was de grootste daler in de MidKap. De luchtvaartcombinatie leed een kwartaalverlies van 1,7 miljard euro door de gevolgen van de coronacrisis. In het vierde kwartaal zal het bedrijfsresultaat volgens Air France-KLM "substantieel" lager uitvallen dan in het derde kwartaal, door de extra coronamaatregelen in veel landen. Daarnaast heeft KLM de vakbonden voor crisisoverleg bijeengeroepen om zich te verzekeren van noodsteun van de Nederlandse overheid.

GrandVision

GrandVision stond bovenaan bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 2,4 procent. De eigenaar van optiekketens als Pearle en EyeWish wist zich afgelopen kwartaal stevig te herstellen van de coronadip in de eerste zes maanden. De sterke resultaten verhogen volgens analisten de kans dat de overname van GrandVision door brillenreus EssilorLuxottica door zal gaan.

In de AEX ging Prosus aan kop met een winst van dik 4 procent. De techinvesteerder gaat voor 5 miljard dollar eigen aandelen en aandelen in moederbedrijf Naspers inkopen. Olie- en gasconcern Shell volgde met een plus van 2 procent na een adviesverhoging door Barclays. Grootste daler was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 1,4 procent. Wolters Kluwer verloor 0,7 procent. De informatieleverancier zag de omzet en winst stijgen in de eerste negen maanden van het jaar, maar blijft voorzichtig over het slotkwartaal.

Apple

De Europese toeleveranciers van Apple stonden onder druk na tegenvallende iPhoneverkopen van de Amerikaanse techreus. In Amsterdam zakte ASMI 1,3 procent. De chipmakers Dialog Semiconductor en STMicroelectronics daalden ruim 1 procent.

De euro stond op 1,1672 dollar, tegen 1,1663 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 36,08 dollar, Brentolie kostte 0,2 procent minder op 37,57 dollar per vat.