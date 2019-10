Heijmans wil snel duidelijkheid over stikstof

Gepubliceerd op | Views: 685

ROSMALEN (AFN) - Bouwer Heijmans heeft in zijn handelsupdate over het derde kwartaal andermaal zijn zorgen uitgesproken over de impact van de stikstof- en PFAS-problematiek. De gevolgen daarvan op de resultaten dit jaar zullen volgens Heijmans-baas Ton Hillen nog gering zijn. Volgens hem is het wel zaak dat er snel concrete maatregelen worden genomen om de impasse te doorbreken.

Eerder dit jaar werd het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig verklaard. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd.

Heijmans is naar eigen zeggen voorstander van een gezonde leefomgeving en meer aandacht voor duurzaamheid in de sector. "Maar regels kunnen echter niet van de ene op de andere dag worden aangescherpt. Dit vereist een overgangsperiode", aldus Hillen. Blijft "concreet toekomstbestendig beleid" uit, dan zal dit volgens hem een duidelijke impact hebben op de omzet voor volgend jaar.

Aanbestedingen dalen

Met name bij de divisie Infra merkt Heijmans de gevolgen van de stikstof- en PFAS-problemen. Door de onzekerheid die ontstaan is ziet de bouwer het aantal aanbestedingen op de markt sterk dalen.

Het totale beeld na drie kwartalen dit jaar is volgens Heijmans vergelijkbaar met het beeld in de eerste helft van 2019, zonder daarbij concrete resultaten te benoemen. Daarbij ligt de onderneming op koers voor een hogere winst op een lagere omzet. Heijmans hield zijn verwachtingen voor heel het jaar in stand, waarbij alle onderdelen positief bijdragen aan het resultaat. De bouwer had aan het einde van het derde kwartaal nog voor 2,2 miljard euro aan werk op de plank liggen.