'Aandeelhouders Lavide willen af van topman Azimi'

AMSTERDAM (AFN) - Meerdere aandeelhouders van lege beurshuls Lavide hebben weinig vertrouwen meer in topman Salar Azimi. Dat is volgens Het Financieele Dagblad duidelijk geworden tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige week. De commissarissen van het bedrijf zeggen in de krant in gesprek te gaan met Azimi.

Onlangs werd bekend dat Azimi, die eigenlijk zijn eigen bedrijven in Lavide onder zou brengen, een andere partij bereid had gevonden ondernemingen in de lege beurshuls te schuiven. Welk bedrijf dat is, is nog altijd niet bekend gemaakt. De gegadigde partij zou eerst rust willen bij Lavide en zekerheid hebben over de continuïteit.

Die continuïteit was juist in gevaar omdat Azimi 430.000 euro van Lavide had geleend om mee te beleggen. Daarop leed hij 250.000 euro verlies. Uiteindelijk betaalde de topman dat terug met 4 procent rente. Ook gebruikte hij 64.000 euro uit de kas van Lavide om zijn voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen mee te sponsoren.

De commissarissen wisten niet van de sponsoractie en schreven het beleggen met geld van Lavide toe aan "een andere interpretatie van afspraken". Ze lieten de zaak geen groot probleem worden in het belang van Lavide. Commissaris Bert Riemens noemt Azimi "een uitstekende ondernemer", "maar teamplaying is niet zijn grootste talent". Aandeelhouder Martijn Kok, die 23,5 procent van de aandelen bezit, geeft toe dat Azimi veel fouten weer heeft rechtgezet. "Maar zijn taak als ceo vervult hij niet heel soepel."