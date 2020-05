'Shell begint verkoopproces lng-activa in Australië'

Gepubliceerd op | Views: 1.441 | Onderwerpen: Australië

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell is een verkoopproces voor lng-bezittingen in Australië begonnen. Dat meldt zakenkrant The Australian, zonder daarbij te vermelden hoe het aan de informatie is gekomen.

Het gaat om infrastructuuractiva die gerelateerd is aan de Queensland Curtis Island lng-fabriek. De steigers, opslagfaciliteit en andere nutsvoorzieningen zouden tot 2,5 miljard dollar waard kunnen zijn, aldus de berichten.

Het verkoopproces zou naar verwachting nog dit jaar worden afgerond. Shell weigerde commentaar te geven.