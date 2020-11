Franse economie sterker gegroeid dan eerder gedacht

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Frankrijk is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe schatting van het Franse statistiekbureau Insee bedroeg de groei 18,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Bij een voorlopige raming werd nog een plus van 18,2 procent gemeld.

In het tweede kwartaal kromp de Franse economie nog met 13,8 procent door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. Volgens Insee is de omvang van de economie nog wel altijd bijna 4 procent kleiner dan voor de virusuitbraak.

Het statistiekbureau denkt dat de Franse economie in het vierde kwartaal weer krimp zal laten zien door de opleving van corona en de herinvoering van lockdowns.