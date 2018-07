'Vooral winstmarge Randstad positief'

Gepubliceerd op | Views: 335 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft vooral qua winstmarge beter gepresteerd dan in doorsnee werd aangenomen. De omzet van de uitzender viel evenwel iets lager uit dan geraamd. Dat schrijven kenner van KBC Securities in een rapport over het bedrijf.

Volgens KBC viel met name de belastingdruk in de Verenigde Staten wat lager uit. Vooral daardoor viel de aangepaste nettowinst ,,substantieel hoger" uit. Verder wijzen de kenners erop dat de groei in het lopende kwartaal lager zal uitvallen dan de bereikte niveau's. Dit is het gevolg van de afgezwakte economische groei. Randstad merkt dit volgens KBC met name in Frankrijk.

Volgen ING viel het bedrijfsresultaat van Randstad hoger uit dan geraamd. Ook wezen de analisten op de sterke prestaties in juni en de vergelijkbare prestaties die Randstad merkt in juli, de eerste maand van het lopende kwartaal. De vooruitzichten voor het lopende kwartaal waren volgens ING in lijn met de verwachtingen.

Bij het recent overgenomen Monster blijven volgens de kenners kosten gemaakt worden om te bedrijfsvoering te stroomlijnen. Ook hadden wisselkoerseffecten enige impact op de resultaten.

ING handhaafde zijn koopadvies op Randstad met een koersdoel van 64 euro. KBC hanteert een koersdoel van 53 euro met een rating accumulate. Het aandeel Randstad was dinsdag omstreeks 09.35 uur veruit de sterkste stijger in de AEX-index met een winst van 4 procent op 53,04 euro.