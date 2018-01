Berisping alternatieve beleggingsinstellingen

Gepubliceerd op | Views: 1.280

AMSTERDAM (AFN) - Het beheer van alternatieve beleggingsinstellingen is vaak beneden de maat. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. Volgens de toezichthouder zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van integere bedrijfsvoering, gedegen bestuur en vermogensscheiding.

Het onderzoek richtte zich op 75 partijen van wie de bestaande vergunning in 2014 van rechtswege is omgezet in een AIFM-vergunning. De AFM nam er daar twaalf van onder de loep.

Met name op het gebied van risicobeheer was bij veel onderzochte beheerders sprake van een onvoldoende niveau. Ook uitbesteding voldeed bij groot aantal beheerders niet aan wet- en regelgeving. Verder was het beleid voor belangenconflicten vaak onvolledig, terwijl ook de naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beter moet.

De geharmoniseerde Europese richtlijn voor alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM) die in 2013 van kracht werd, moest juist voor verbeteringen in beheer zorgen. Onder meer private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen vallen onder AIFM-toezicht.