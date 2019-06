Gepubliceerd op | Views: 898 | Onderwerpen: Verenigde Staten

TRENTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Shell is niet als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding van een grote Amerikaanse windklus. De staat New Jersey gunde de ontwikkeling van een windpark op zee van 1100 megawatt voor de kust van Atlantic City aan het Deense Ørsted. Het gaat om de grootste aanbesteding van een dergelijk project ooit door een Amerikaanse staat.

Het voorstel van de Denen werd unaniem goedgekeurd door de vijfkoppige Board of Public Utilities van New Jersey. Het panel had ook voorstellen beoordeeld van het Noorse Equinor en van een joint venture tussen EDF Renewables North America en Shell New Energies US. Maar zij werden het niet. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Windenergie was tot nu toe een beetje een ondergeschoven kindje in de Verenigde Staten. Nu is er nog maar één offshore windpark in het land: eentje van 30 megawatt bij Rhode Island. Kenners voorzien in de komende jaren een inhaalslag.

Gouverneur Phil Murphy van New Jersey wil in zijn staat alleen in 2030 al zo'n 3500 megawatt aan windparken op zee hebben. Het naburige New York mikt zelfs op 9000 megawatt in 2035. Dat zou genoeg moeten zijn om 6 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.