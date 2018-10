'Randstad houdt stijgende lijn vast'

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft ook het derde kwartaal van het jaar zijn omzet en winst verder weten op te voeren. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die het uitzendconcern dinsdag voorbeurs publiceert. De groei gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen zal naar verwachting wel lager uitvallen dan in de voorgaande kwartalen.

De kenners gaan voor Randstad in doorsnee uit van een kwartaalomzet van ruim 6 miljard euro, tegen 5,9 miljard euro aan opbrengsten in de meetperiode een jaar eerder. Onder de streep zal een winst resteren van naar verwachting 216 miljoen euro. Dat bedrag is wel voor amortisatie en eenmalige posten. Een jaar eerder resteerde een nettowinst van 165 miljoen euro. De brutowinstmarge van Randstad zal rond de 20 procent uitkomen, in lijn met voorgaande kwartalen.

De omzetgroei per werkdag zal met 3,3 procent naar verwachting lager zijn dan in het eerste en tweede kwartaal. Met de gerapporteerde omzetgroei van 3 procent is het derde kwartaal sprake van een verbetering ten opzichte van de eerste jaarhelft. Voor heel 2018 gaan de kenners hier ook uit van een plus met 3 procent.

Traag

Branchegenoot Adecco waarschuwde eerder voor een trage groei in het derde kwartaal. Dat was volgens het Zwitserse bedrijf in lijn met de zwakkere markt en recente macro-economische data. Het bericht van medio september zette de aandelen van de uitzenders, waaronder Randstad, onder druk. Manpower waarschuwde bij de cijfers over het derde kwartaal vrijdag ook al voor moeizame marktomstandigheden, hetgeen de koers van Randstad ook al geen goed deed.

Veel aandacht zal bij de handelsupdate van Randstad verder uitgaan naar de prestaties van het recent overgenomen Monster in de Verenigde Staten. Na de publicatie van de tweedekwartaalcijfers hielden analisten in doorsnee rekening op extra kosten bij het onderdeel om de bedrijfsvoering te stroomlijnen.