Shell biedt optie voor dividend in dollars

AMSTERDAM (AFN) - Shell geeft aandeelhouders de optie om het dividend in dollars te ontvangen. Dat maakte de olie- en gasreus woensdag bekend. De stap gaat in bij de interim-betaling van het dividend over het vierde kwartaal van dit jaar.

Aandelhouders die aandelen Shell A en Shell B hebben, kunnen nu hun dividend in euro's, ponden of dollars ontvangen. Het dividend op zogeheten American Depositary Shares blijft in dollars.