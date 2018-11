'AMG-deal verkleint risico's'

Gepubliceerd op | Views: 1.023

AMSTERDAM (AFN) - Het principe-akkoord dat Advanced Metallurgical Group (AMG) sloot met het Koreaanse Ecopro werkt risicobeperkend voor de metalenspecialist. Volgens kenners van ING is AMG daarnaast voor langere tijd verzekerd van een afnemer voor lithiumchemicaliën.

In het getekende 'memorandum of understanding' staat vermeld dat AMG een lithiumchemische fabriek in Brazilië bouwt, waarvan de opbrengsten worden geleverd aan Ecopro. De Koreanen gebruiken deze voor de productie van zogeheten kathode-actieve materialen.

ING wijst er op dat AMG geen financiële details prijsgaf over de deal. De bank denkt evengoed dat de overeenkomst, gelet op de huidige markt voor lithiumchemicaliën, zeker zal bijdragen aan de groei van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de ebitda-raming van AMG dit jaar van 200 miljoen dollar.

ING spreekt van een positieve ontwikkeling. De bank handhaafde zijn koopadvies op AMG met een koersdoel van 60 euro. Het aandeel AMG noteerde omstreeks 09.45 uur 3,6 procent hoger op 42,28 euro.