ABN AMRO zakt op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.326 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met beperkte koersuitslagen. Op het Damrak werd ABN AMRO lager gezet na publicatie van het kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 561,95 punten. De MidKap boekte een nipte winst op 796,89 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,2 procent, Frankfurt opende vrijwel onveranderd.

ABN AMRO was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,6 procent. De bank moest in het eerste kwartaal relatief veel geld opzijzetten voor slechte leningen in de offshoresector en scheepvaart, waar het economisch herstel nog steeds kwetsbaar is. Mede daardoor kwam de winst iets lager uit dan begin vorig jaar.