Groeivertraging voor Nederlandse economie

DEN HAAG (AFN) - De economische groei van Nederland kwam vorig jaar uit op 2,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee is sprake van een groeivertraging. De Nederlandse economie groeide een jaar eerder nog met 2,9 procent. Dat valt op te maken uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder meer de consumptie en investeringen droegen bij aan de groei. Ook handel speelde een rol, maar deze was minder prominent in vergelijking met een jaar eerder.

Volgens het CBS trokken consumenten gemiddeld 2,5 procent meer uit aan goederen en diensten. Met name auto's en elektrische apparaten vonden vorig jaar gretig aftrek. Ook was de Nederlander vaker op het terras te vinden, en werd door huishoudens meer geld vrijgemaakt voor vervoer en communicatie. Verder stegen de investeringen met 4,8 procent. Bedrijven staken volgens het CBS meer geld in personenauto's gebouwen en machines.

Het groeicijfer van het derde kwartaal werd vanwege seizoeninvloeden bijgesteld van 0,2 procent naar 0,1 procent.