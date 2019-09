Productie Franse industrie licht omhoog

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De productie in de Franse industrie is in juli met 0,3 procent gestegen vergeleken met een maand eerder. Dat meldde het Franse nationale statistiekbureau.

Economen rekenden in doorsnee op een productiegroei met 0,5 procent. In juni ging de Franse industriële productie nog met 2,3 procent onderuit.

Op jaarbasis kromp de productie in de Franse industrie in juli met 0,2 procent.