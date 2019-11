Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: verzekeringen

BRUSSEL (AFN) - De Belgische verzekeraar Ageas heeft in de eerste negen maanden van het jaar de winst stevig zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Dat was voor een groot deel te danken aan de groei van de levensverzekeringsdivisie in Azië.

Het resultaat kwam uit op 877 miljoen euro, tegen 656 miljoen euro in dezelfde verslagperiode een jaar terug. Ook een positieve herwaardering van bepaalde verplichtingen en sterke prestaties van het onderdeel Niet-Leven in België en continentaal Europa droegen bij.

De premie-inkomsten van Ageas kwamen uit op 28,5 miljard euro, 11 procent meer dan een jaar eerder.