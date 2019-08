Fitch positief over bod Caceis op Kas Bank

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Fitch

AMSTERDAM (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch heeft Kas Bank op 'Rating Watch Positive' geplaatst na het overnamebod van de Franse effectiendienstverlener Caceis. Volgens het beursgenoteerde bedrijf zelf zal Kas Bank, zodra de overname is voltooid en voordat Kas Bank een branche van Caceis wordt, zeer waarschijnlijk profiteren van de steun van Crédit Agricole.

Caceis, een onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, heeft zijn overnamebod op Kas Bank onlangs officieel gelanceerd. Het bod bedraagt 12,75 euro per aandeel, inclusief dividend, in contanten voor Kas Bank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 188 miljoen euro. Eerder was al de verwachting uitgesproken dat Kas Bank in het derde kwartaal van dit jaar in Franse handen komt, afhankelijk van de goedkeuring van Nederlandse en Europese autoriteiten.