HP Inc. overtreft winstverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc behaalde voor het tweede kwartaal een winst die daalde ten opzichte van vorig jaar, maar beter was dan de verwachtingen. Dit meldde het Amerikaanse techconcern woensdag nabeurs, dat zich richt op onder meer de productie van computers en printers.

“We hebben een solide kwartaal en eerste helft neergezet en een innovatief portfolio van oplossingen onthuld die zijn ontworpen voor de AI in een hybride tijdperk”, aldus Enrique Lores, President en CEO van HP Inc. “Nu de markt zich herstelt en nieuwe AI-pc’s worden geïntroduceerd, zijn we goed gepositioneerd om winstgevende groei in ons hele bedrijf te stimuleren.”

De omzet van het bedrijf daalde dit kwartaal met 0,8 procent naar 12,8 miljard dollar, vergeleken met 12,9 miljard dollar vorig jaar.

De winst van het bedrijf bedroeg in totaal 0,6 miljard dollar, of 0,61 dollar per aandeel. Dit is te vergelijken met 1,1 miljard dollar, of 1,06 dollar per aandeel, in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Exclusief bijzondere posten rapporteerde HP Inc. een gecorrigeerde winst van 0,8 miljard dollar, ofwel 0,82 dollar per aandeel voor de periode. Een jaar geleden bedroeg dat nog 0,79 dollar per aandeel.

Analisten hadden gemiddeld verwacht dat het bedrijf 0,81 dollar per aandeel zou verdienen, zo bleek uit cijfers van Thomson Reuters. De schattingen van analisten sluiten doorgaans bijzondere posten uit.

Outlook

Voor het derde kwartaal van boekjaar 2024 schat HP de niet-GAAP verwaterde netto winst per aandeel tussen 0,78 en 0,92 dollar per aandeel zal uitkomen. Niet-GAAP verwaterde netto winst per aandeel voor het tweede kwartaal van het begrotingsjaar 2024 schattingen zijn exclusief 0,15 dollar per verwaterd aandeel.



Die zijn voornamelijk gerelateerd aan herstructurerings- en andere kosten, acquisitie- en afstotingskosten, afschrijving van immateriële activa, niet-operationele pensioengerelateerde kredieten, belastingaanpassingen en de daarmee samenhangende belastingimpact op deze posten.

Voor het boekjaar 2024 schat HP de niet-GAAP verwaterde netto winst per aandeel tussen 2,60 en 2,90 dollar per aandeel zal uitkomen. Niet-GAAP-schattingen voor de niet-GAAP-nettowinst voor het begrotingsjaar 2024 zijn exclusief 0,70 dollar per aandeel.



Voor het fiscale jaar 2024 verwacht HP een vrije kasstroom te genereren tussen de 3,1 en 3,6 miljard dollar.

Het aandeel steeg 3,7 procent na de cijfers in de nabeurs handel.