Salesforce krijgt flinke tik na verlaging outlook

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen wel overtroffen, maar stelde de outlook voor het komende kwartaal teleur en werden de vooruitzichten voor het hele jaar neerwaarts aangepast. Dit maakte het Amerikaanse softwarebedrijf woensdag nabeurs bekend.

Ons winstgevende groeitraject blijft een sterke cashflow genereren. De operationele cashflow bedroeg in het eerste kwartaal 6,25 miljard dollar, een stijging van 39 procent op jaarbasis. De vrije kasstroom in het eerste kwartaal bedroeg 6,1 miljard, een stijging van 43 procent op jaarbasis”, zei Marc Benioff, voorzitter en CEO van Salesforce. “We staan aan het begin van een enorme kans voor onze klanten om op een geheel nieuwe manier verbinding te maken met hun klanten met behulp van AI (…..) en zijn we goed gepositioneerd om bedrijven te helpen de belofte van AI de komende tien jaar waar te maken”, aldus Benioff.

De omzet van Salesforce steeg in het eerste fiscale kwartaal van 2025 met 11 procent naar 9,13 miljard dollar, terwijl de consensus op 9,17 miljard dollar lag.

Het bedrijf rapporteerde over het fiscale eerste kwartaal een nettowinst van 1,53 miljard dollar, ofwel 1,58 dollar per aandeel. Dit vergeleken met 199 miljoen dollar, of 0,20 dollar per aandeel, in de periode vorig jaar.

Na aanpassingen verdiende Salesforce 2,44 dollar per aandeel, terwijl analisten gevolgd door FactSet uitgingen van 2,37 dollar per aandeel.

Heeft bedrijf heeft het afgelopen kwartaal 2,2 miljard dollar teruggegeven aan aandeelhouders in de vorm van aandeleninkoop en 0,4 miljard dollar aan dividenduitkeringen

Outlook

Kijkende naar het huidige kwartaal, dan schat Salesforce de omzet op 9,20 miljard tot 9,25 miljard dollar, en de aangepaste winst op 2,34 tot 2,36 dollar per aandeel. Dat is wat lager dan de consensus, die lag op 9,35 miljard dollar en 2,40 dollar per aandeel.

Het bedrijf heeft zijn prognose voor het hele jaar voor de omzet uit abonnementen en ondersteuning verlaagd. Het bedrijf gaat nu uit van een groei van iets minder dan 10 procent, of een groei van 10 procent op valuta neutrale basis. De eerdere verwachting ging uit van een groei van ongeveer 10 procent, of iets meer dan 10 procent na correctie voor wisselkoerseffecten.

Salesforce verlaagde ook de verwachtingen voor het hele jaar voor de operationele marge.

Salesforce handhaafde wel zijn algemene omzetvooruitzichten voor het gehele jaar van 37,7 miljard tot 38,0 miljard dollar.

Het aandeel Salesforce noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs circa 18 procent lager.