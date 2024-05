Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. Dit was onder meer het gevolg van de stijgende rentes. Alle sectoren kleurden rood en was Nvidia nog een van de weinige lichtpuntjes die de “all-time high” aanscherpte tot 1149,47 dollar per aandeel.

De S&P 500 sloot 0,7 procent lager op 5.266,95 punten en de Nasdaq verloor 0,6 procent tot 16.920,58 punten. De Dow Jones-index leverde 1,1 procent in en daalde naar 38.441,54 punten.

Beleggers keken uit naar het zogenaamde “Beige Book” in de VS. Dit is een rapport over de actuele economische gang van zaken in elk van de 12 federale districten over de gehele VS. Het geeft een beeld van de economische trends en uitdagingen in de VS.

Zo bleek dat de Amerikaanse economie in het late voorjaar wel groeide, maar er waren wel verschillen binnen de twaalf districten. De aanhoudende inflatie, hoge rentetarieven en politieke onzekerheid zorgden ervoor dat bedrijven ‘iets pessimistischer’ werden.

De laatste bevindingen in het Beige Book suggereerden onder meer ook dat het onwaarschijnlijk is dat de economie zal versnellen totdat de inflatie verder vertraagt en de Fed in staat is de Amerikaanse rente te verlagen.

In de markt neemt evenwel de vrees toe dat de Fed langer wacht met een renteverlaging. Aanstaande vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid.

Hargreaves Lansdown zei dat dit cijfer wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel voor het rentebeleid van de Fed.

"Er wordt niet verwacht dat de cijfers veel zijn veranderd, en de zorg is dat de hardnekkige prijzen beleidsmakers uiterst voorzichtig zullen houden. Als de publicatie echter een verlichting van de druk laat zien, zal dit waarschijnlijk de situatie kalmeren", aldus Hargreaves Lansdown.

Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed zei dat hij niet uitsluit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,7 procent. De marktindex daalde van 201,9 naar 190,3.

De olieprijzen waren lager gesloten, mede door zorgen over de zwakke vraag naar benzine in de VS en economische gegevens die ertoe zouden kunnen leiden dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog houdt. Een vat WTI-olie daalde met 0,87 procent naar 79,23 dollar.

De rentes liepen flink op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 7 basispunten naar 4,61 procent en de euro/dollar noteerde lager op 1,0799.

Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0862 op de borden.

Stijgers en dalers

UnitedHealth Group is met een weging van ongeveer 8,5 procent het zwaargewicht in de Dow Jones en het aandeel verloor woensdag 3,8 procent na negatief management commentaar rond de Medicaid-activiteiten. Medicaid biedt voordelen die Medicare normaal gesproken niet dekt, zoals verpleeghuiszorg en persoonlijke verzorging.

Abercrombie & Fitch steeg 24,3 procent, nadat het bedrijf woensdag het sterkste eerste kwartaal in zijn geschiedenis rapporteerde en overtrof daarmee ook de verwachtingen, wat ruimte liet om de outlook ook te verhogen.

American Airlines daalde 13,5 procent, nadat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de verwachtingen voor het lopende kwartaal neerwaarts bijstelde zonder daar een reden voor te geven.

Dick's Sporting Goods steeg 15,9 procent en scherpte daarmee de recordstanden aan. Dit nadat de sportretailer over het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde en zijn outlook voor het hele jaar verhoogde.

Boeing sloot 2,0 procent lager. Het Starliner-ruimtevaartuig van Boeing is na een reeks vertragingen klaar voor een eerste bemande lancering later vandaag.

ConocoPhillips neemt Marathon Oil over in een deal die wordt gewaardeerd op 22,5 miljard dollar, inclusief 5,4 miljard dollar aan schulden. ConocoPhillips verloor 3,1 procent, terwijl Marathon Oil 8,4 procent kon bijschrijven.

Robinhood sloot 3,0 procent hoger. De online broker gaat voor maximaal 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Hess Corporation daalde met 2,1 procent, nadat het energiebedrijf goedkeuring kreeg van aandeelhouders voor de fusie met Chevron. Chevron sloot 1,4 procent lager.