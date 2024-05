Olieprijzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag gedaald , mede door zorgen over de zwakke vraag naar benzine in de VS en economische gegevens die ertoe zouden kunnen leiden dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog houdt.

Bij een settlement van 79,23 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,75 procent goedkoper.

“De tegenvallende vraag naar benzine drukt op de tweede dag van het zogenaamde “driving season” op de olieprijzen", zei Robert Yawger, uitvoerend directeur van energiefutures bij Mizuho Securities, in een notitie van woensdagmiddag. Het beeld van de vraag naar benzine is vooral somber als je kijkt naar het begin van het zomerse rijseizoen, wanneer juist de toename in de vraag naar motorbrandstof normaal gesproken de olieprijzen ondersteunen, Dit naarmate de consument tijdens de zomervakantie door het gehele land gaat reizen", voegde hij eraan toe.

Ook verbeterde het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei onverwacht, na drie maanden op rij te zijn verslechterd als gevolg van optimisme over de arbeidsmarkt. Maar de zorgen over de inflatie bleven bestaan en veel huishoudens houden rekening met een hogere rente het komende jaar.

Komend weekend zal de focus liggen op de OPEC+ vergadering die zondag via videoconferentie wordt gevoerd. Analisten zeiden dat het besluit om af te zien van een persoonlijke bijeenkomst werd opgevat als een teken dat er niet wordt verwacht dat de bijeenkomst controversieel zal zijn, waarbij handelaren een verlenging van ongeveer 2,2 miljoen vaten per dag in de verwachten door middel van vrijwillige bezuinigingen na 30 juni.

