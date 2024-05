Economische activiteit VS verder toegenomen - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische bedrijvigheid is sinds begin april verder toegenomen, maar er was weinig vooruitgang bij het terugdringen van de inflatie. Dit bleek uit het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Echter, er waren wel verschillen tussen de verschillende sectoren en districten. De meeste districten rapporteerden een lichte of bescheiden groei, terwijl twee districten geen verandering in de activiteit rapporteerden.

De detailhandelsbestedingen bleven gelijk tot lichtjes stijgen, als gevolg van lagere discretionaire uitgaven en een verhoogde prijsgevoeligheid bij consumenten. De autoverkopen bleven ongeveer gelijk, waarbij enkele districten opmerkten dat fabrikanten prikkels aanboden om de verkoop te stimuleren.

Reizen en toerisme sterkte aan in een groot deel van het land, gestimuleerd door het toegenomen vakantie- en zakenverkeer. Echter, de vooruitzichten voor hotels en horecagelegenheden waren gemengd voor het zomerseizoen.

De vraag naar niet-financiële diensten stegen en de activiteit in de transportdiensten waren gemengd. Dit terwijl de haven- en spooractiviteiten toenamen en de berichten over het vrachtvervoer en de vraag naar vracht uiteenliepen.

Non-profitorganisaties en maatschappelijke organisaties benoemde een aanhoudende solide vraag naar hun diensten, en de productieactiviteit werd algemeen gekarakteriseerd als vlak tot stijgend, hoewel twee districten dalingen noemden.

Strakke kredietvoorwaarden en hoge rentes bleven de groei van de kredietverlening beperken. De vraag naar woningen steeg bescheiden en de bouw van eengezinswoningen nam toe, hoewel er berichten waren dat stijgende rentetarieven een impact hadden op de verkoopactiviteit. De condities in de commerciële vastgoedsector verzwakte als gevolg van zorgen over het aanbod en de krappe kredietvoorwaarden en hogere leenkosten.

De energieactiviteit was grotendeels stabiel, terwijl de landbouw gemengde signalen rapporteerde. Dit aangezien de droogte in sommige districten afnam, maar bleven de inkomens van de landbouw een punt van zorg.

De algemene vooruitzichten werden iets pessimistischer, te midden van berichten over toenemende onzekerheid en grotere neerwaartse risico's.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid groeide over het geheel genomen in een licht tempo. Acht districten rapporteerden een verwaarloosbare tot bescheiden banengroei en de overige vier districten rapporteerden geen veranderingen in de werkgelegenheid. Een meerderheid van de districten gaf aan dat het een betere beschikbaarheid van arbeidskrachten zag, hoewel er in bepaalde bedrijfstakken of gebieden enkele tekorten bleven bestaan. Meerdere districten zeggen dat het personeelsverloop is afgenomen en één district merkte op dat de onderhandelingsmacht van werkgevers is toegenomen.

De plannen voor het aannemen van personeel waren gemengd. Een paar districten verwachten een voortzetting van de bescheiden werkgelegenheid, terwijl anderen een daling in de verwachtingen constateerden als gevolg van de zwakkere vraag vanuit het bedrijfsleven en terughoudendheid vanwege het onzekere economische klimaat.

De loongroei bleef overwegend gematigd, hoewel sommige districten een bescheiden stijging rapporteerden. Verschillende districten rapporteerden dat de loongroei lag op het historische gemiddelde van vóór de pandemie of normaliseerde zich in de richting van die cijfers.

Prijzen

De prijzen stegen in de verslagperiode in een bescheiden tempo. Uit contacten in de meeste districten bleek dat consumenten verzette tegen extra prijsverhogingen. Dit leidde tot kleinere winstmarges, terwijl de productieprijzen gemiddeld stegen.

Contacten in de detailhandel meldden dat ze kortingen aanboden om klanten te lokken. Veel districten constateerden een aanhoudende stijging van de productiekosten, met name die van verzekeringen. Sommige districten zagen daarentegen ook prijsdalingen voor bepaalde bouwmaterialen.

Sommige districten constateerden een daling van de grondstofkosten voor de productie. De verwachting is wel dat de prijstoename in de komende jaren in een bescheiden tempo zal aanhouden.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999