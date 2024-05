Oplopende rentes drukken stemming Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. Dit was onder meer het gevolg van de stijgende rentes. Alle sectoren kleurden rood en was Nvidia nog een van de weinige lichtpuntjes met een nieuwe “all-time high” op 1149,47 dollar per aandeel. De S&P 500 daalde 0,6 procent tot 5.276.94 punten en de Nasdaq verloor 0,4 procent tot 16.947,58 punten. De Dow Jones-index leverde 1,0 procent in en daalde naar 38.466,92 punten. Beleggers zijn in afwachting van het Beige Book van de Fed die voor vanavond staat geagendeerd en de belangrijke inflatiecijfers op vrijdag. In de markt neemt evenwel de vrees toe dat de Fed langer wacht met een renteverlaging. Aanstaande vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid. Hargreaves Lansdown zei dat dit cijfer wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel voor het rentebeleid van de Fed. "Er wordt niet verwacht dat de cijfers veel zijn veranderd, en de zorg is dat de hardnekkige prijzen beleidsmakers uiterst voorzichtig zullen houden. Als de publicatie echter een verlichting van de druk laat zien, zal dit waarschijnlijk de situatie kalmeren", aldus Hargreaves Lansdown. Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed zei dat hij niet uitsluit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,7 procent. De marktindex daalde van 201,9 naar 190,3. De olieprijzen daalden wat na de recente stijgingen. Beleggers verwachten dat tijdens de OPEC+ vergadering van aanstaande zondag de productieverlagingen worden gehandhaafd. Een vat WTI-olie daalde met 0,7 procent naar 79,25 dollar. De rentes liepen flink op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 8 basispunten naar 4,62 procent en de euro/dollar noteerde lager op 1,0808. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0862 op de borden. Stijgers en dalers UnitedHealth Group is met een weging van ongeveer 8,5 procent het zwaargewicht in de Dow Jones en het aandeel verloor woensdag 4,5 procent na negatief management commentaar rond zijn Medicaid-activiteiten. Abercrombie & Fitch steeg ruim 22 procent, nadat het bedrijf woensdag het sterkste eerste kwartaal in zijn geschiedenis rapporteerde en overtrof daarmee ook de verwachtingen, wat ruimte liet om de outlook ook te verhogen. American Airlines daalde ruim 15 procent, nadat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de verwachtingen voor het lopende kwartaal neerwaarts bijstelde zonder daar een reden voor te geven. Dick's Sporting Goods steeg bijna 15 procent en scherpte daarmee de recordstanden aan. Dit nadat de sportretailer over het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde en zijn outlook voor het hele jaar verhoogde. Boeing noteerde 1,0 procent lager. Het Starliner-ruimtevaartuig van Boeing is na een reeks vertragingen klaar voor een eerste bemande lancering later vandaag. ConocoPhillips neemt Marathon Oil over in een deal die wordt gewaardeerd op 22,5 miljard dollar, inclusief 5,4 miljard dollar aan schulden. ConocoPhillips verloor 3,8 procent, terwijl Marathon Oil 7,8 procent kon bijschrijven. Robinhood noteerde 1,9 procent hoger. De online broker gaat voor maximaal 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Hess Corporation daalde bijna 2 procent, nadat het energiebedrijf goedkeuring kreeg van aandeelhouders voor de fusie met Chevron. Chevron steeg 0,2 procent. HP Inc. en Salesforce publiceren nabeurs de kwartaalcijfers. info@abmfn.nl

