Update: AEX doet stap terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed woensdag een stap terug, in navolging van de Amerikaanse beurzen, die recent nieuwe records vestigden, na een oplopende inflatie in Duitsland en een stijgende Amerikaanse tienjaarsrente. De AEX index daalde met 0,7 procent tot 905,83 punten. Toch lijken de belangrijkste indices de maand af te zullen sluiten met stevige winsten, na een meevallend kwartaalcijferseizoen, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die eraan toevoegde dat de aandacht alweer is verschoven van de bedrijfsresultaten naar de centrale banken en de inflatie. Beleidsmaker Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed temperde het enthousiasme op de beurs, door te zeggen dat hij renteverhogingen niet uitsluit als de inflatie niet verder afkoelt en nog "vele maanden" gunstige inflatiecijfers wil zien, alvorens te denken aan een verlaging. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag. "Het lijkt erop dat de rentedaling van de maand mei alsnog teniet wordt gedaan; waarschijnlijk doordat bestuurders van de Fed aangeven dat de beleidsrente vooralsnog niet zal worden verlaagd", zei investment manager Friso Rengers van ING. Een sterk cijfer voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei verraste beleggers en maakte hen onzeker over de kracht van de economie, met mogelijk aanhoudende inflatiedruk, stelde IG. Vrijdag wordt een belangrijke dag, omdat dan de laatste PCE-inflatiecijfers uit de VS over april verschijnen. Dit zijn de cijfers waar de Fed nauwlettend naar kijkt voor het te voeren beleid. De euro verzwakte wat. Het muntpaar euro/dollar noteerde rond 1,0811. Dat is een "redelijk niveau", stelde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, gezien de onzekerheid over de beleidsrente van centrale banken. De renteverlaging in juni komt voor de ECB misschien toch te vroeg. Inderdaad viel de Duitse inflatie in mei hoger uit, met 2,4 procent. Dit was wel iets minder dan de door economen verwachte 2,5 procent. De komende maanden zullen de hogere prijzen voor diensten een probleem blijven voor de ECB, zei econoom Ulrike Kastens van DWS. De prijzen van diensten stegen in mei met 3,9 procent, tegen 3,4 procent in april. De olieprijzen daalden woensdag met krap een procent, tot 79,47 dollar voor de WTI-future en 83,52 dollar voor Brent. Stijgers en dalers Er waren nauwelijks stijgers onder de AEX-fondsen. KPN won 0,9 procent en Shell steeg 0,8 procent, na het nieuws dat Marathon Oil wordt overgenomen door sectorgenoot ConocoPhillips. Staalreus ArcelorMittal eindigde onderaan met een verlies van 3,2 procent. Mijnbouwreus Anglo American wees een overnamebod van BHP opnieuw af en ziet meer heil in het afstoten van onderdelen om aandeelhouderswaarde te creëren. Betaalspecialist Adyen verloor 2,9 procent en internetinvesteerder Prosus daalde 2,0 procent. De meer traditionele financials ING en NN Group leverden ruim een procent in, terwijl ook de halfgeleiders een stap terug deden, met verliezen rond 1 procent voor ASMI en ASML. Bij de Midkap-fondsen waren groene slotstanden ook zeldzaam. Inpost won 0,6 procent en Fugro steeg na een koersdoelverhoging van ING 0,2 procent. Air France-KLM verloor 3,5 procent, AMG 4,0 procent en maaltijdbezorger Just Eat zelfs meer dan 4 procent. Onder de kleinere fondsen ging het volatiele aandeel Vivoryon onderuit met ruim 12 procent, hoewel het aandeel 10 procent hoger opende. De bouwer van elektrische bussen Ebusco gaf 4,9 procent prijs. NX Filtration blonk uit met een koerswinst van 2,8 procent, hoewel de uitslag eerder op de dag nog positiever was. Donderdag publiceert afval- en recyclingspecialist Renewi de jaarcijfers. Analisten verwachten geen grote verrassingen. Het aandeel verloor 2,3 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden rond het sluiten van de handel in Amsterdam lager. De S&P500-index daalde 0,7 procent. Update: om juiste slotstand AEX weer te geven. Bron: ABM Financial News

