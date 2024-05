Amerikaanse futures wijzen op hogere opening van Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen.

De zorgen over prijsdruk werden donderdag opnieuw aangewakkerd door een sterke samengestelde inkoopmanagersindex, waaruit bleek dat de economische activiteit in mei op zijn hoogste niveau in meer dan twee jaar noteerde.

Echter, "onder de motorkap hangt een risicomijdend sentiment", zei analist Adam Phillips van EP Wealth Advisors.

De afgelopen maanden hebben beleggers hun verwachtingen over de Amerikaanse inflatie en mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve opnieuw bijgesteld. Een reeks tegenvallende inflatierapporten deed de hoop van beleggers op maar liefst zes of zeven renteverlagingen dit jaar de das om, maar bemoedigende informatie de afgelopen weken heeft de hoop op renteverlagingen in 2024 levend gehouden.

Voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta-Fed zei donderdag echter te verwachten dat de rente voor langere tijd hoog zal blijven: "We moeten wat geduldiger zijn en er zekerder van zijn dat de inflatie op weg is naar 2 procent voordat er beweging in komt", zei Bostic.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag stabiel op 4,471 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunten lager noteerde op 4,922 procent.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS voorbeurs de orders voor duurzame goederen op de agenda, gevolgd door het consumentenvertrouwen in Michigan van mei later op de dag.

Olie noteerde vrijdag voor de vijfde dag op rij lager en daalde een vat WTI-olie met 0,9 procent naar 76,22 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0817 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0813 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Boeing noteerde voorbeurs 0,8 procent hoger, nadat CFO Brian West donderdag waarschuwde voor een tegenvallende vrije kasstroom in het tweede kwartaal, waardoor het aandeel donderdag 7,6 procent lager sloot.

Nvidia steeg voorbeurs 0,5 procent, nadat de chipmaker donderdag 9,3 procent steeg en de recordstanden aanscherpte, na sterke kwartaalcijfers.

Intuit verloor voorbeurs 6,2 procent, nadat het moederbedrijf van TurboTax, Credit Karma en QuickBooks, waarschuwde voor een afname van het aantal mensen dat TurboTax gratis gebruikt. Over het afgelopen kwartaal rapporteerde het concern een beter dan verwachte winst. Het bedrijf verhoogde tevens zijn outlook voor het hele boekjaar.

WorkDay daalde voorbeurs met 12,3 procent, nadat het softwarebedrijf op het gebied van HR de omzetverwachting uit abonnementen voor het hele boekjaar verlaagde.

Ross Stores noteerde voorbeurs 8,0 procent hoger, nadat de discountwarenhuisketen beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde.

Decker Outdoor heeft het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt en zei dat het verwacht dat de omzet in het boekjaar 2025 met circa 10 procent zal stijgen tot 4,7 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 8,1 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,7 procent lager op 5.267,84 punten. De Dow Jones index eindigde 1,5 procent in het rood op 39.065,26 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 16.736,03 punten.