Media: Poetin staat open voor een staakt-het-vuren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische president Vladimir Poetin staat er open voor om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en wil onderhalen over een staakt-het-vuren. Dit stelden vier Russische bronnen vrijdag aan persbureau Reuters. Uitgangspunt voor de onderhandelingen is de huidige frontlinie. Poetin gaf ook meteen een waarschuwing dat hij bereid is door te vechten als Kiev en het Westen niet reageren. Drie van de bronnen zeiden dat de Russische leider zijn frustratie tegenover een kleine groep adviseurs had geuit over wat hij beschouwt als door het Westen gesteunde pogingen om de onderhandelingen te dwarsbomen en het besluit van de Oekraïense president Volodymyr Zelenski om gesprekken uit te sluiten. "Poetin kan vechten zo lang als nodig is, maar Poetin is ook klaar voor een staakt-het-vuren, om de oorlog te bevriezen", zei een van de vier bronnen volgens Reuters. Bron: ABM Financial News

