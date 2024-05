Bostic: Fed zal rente langer hoog houden

(ABM FN-Dow Jones) Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta-Fed, verwacht dat de rente voor een langere termijn stabiel zal blijven op het huidige niveau. Hij zei dit donderdag in een toespraak aan de Stanford Graduate School of Business.

Bostic heeft stemrecht in het Federal Open Market Committee, het beleidsorgaan van de Fed. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Atlanta Fed.

"Gegeven hoe hoog de inflatie was, zou het geen verrassing zijn als het een aantal jaren zou duren voordat de inflatie onze doelstelling van 2 procent zal bereiken", aldus Bostic. "Wat eigenlijk een verrassing was, was hoe snel de inflatie daalde in de tweede helft van 2023."

Bostic ziet verschillende factoren die een rol spelen. Zo hebben de Amerikanen tijdens de coronacrisis hun spaargeld opgepot, terwijl stimuleringsmaatregelen de impact van de recessie hebben afgezwakt en er veel geld bij de consumenten terecht is gekomen. Nu deze spaarpotten worden aangesproken, blijft de vraag goed, ondanks de hogere rentes, aldus Bostic.

De centraal bankier blijft vasthouden aan de inflatiedoelstelling van de Fed van 2 procent.

"Als we de doelpalen gaan verplaatsen terwijl het spel nog wordt gespeeld, zullen we ervan worden beschuldigd dat we de mandaten van de Fed niet serieus nemen", aldus Bostic. "Ik denk dat het niet in ons belang is om dit soort gesprekken nu zelfs maar te voeren. We blijven de 2 procent handhaven, en als we daar zijn kunnen een gesprek voeren over nieuwe doelstellingen."

Ten slotte gaf hij aan dat de banengroei robuust is geweest en ver ligt boven wat nodig is voor bevolkingsvervanging. Dat is volgens Bostic een signaal dat er nog steeds veel energie in de economie zit. "Het geeft mij een comfortabel gevoel om op een restrictiever niveau qua rente te blijven, omdat ik niet denk dat we vandaag de dag het risico lopen op een krimpende economie."

De volgende vergadering van het FOMC zal plaatsvinden op 11 en 12 juni.