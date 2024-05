Valuta: dollar licht omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht lager ten opzichte van de notering een etmaal eerder na uitspraken van een Fed-prominet donderdag.

"Die duwden de dollar wat omhoog", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Vrijdag lijkt geen spannende dag te worden of Isabel Schnabel van de ECB of Joachim Nagel van de Deutsche Bundesbank moeten vandaag in hun toespraken met ferme uitspraken komen. Volgende week wordt het weer wat spannender met Duitse en Amerikaanse inflatiedata", aldus Erdmann.

Stemgerechtigd lid van de FOMC van de Fed en voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic, hield er donderdag bij een bijeenkomst van de Stanford Graduate School of Business rekening mee dat het huidige renteniveau nog wel even in stand wordt gehouden, omdat de doelstelling van de Fed voor de inflatie van de VS van 2,0 procent nog even uit zicht blijft. Bostic riep daarmee als één van de vele leden op tot geduld voordat een renteverlaging gepast is.

De bestuurder was enerzijds verbaasd over de rappe daling van de Amerikaanse inflatie in de tweede helft van 2023, maar sloot anderzijds niet uit dat het zelfs een kwestie van jaren kan worden voordat de inflatie de doelstelling van de Fed heeft bereikt.

"De Fed wil niet het verwijt krijgen dat het de mandaten waar het zich door laat leiden bij het rentebeleid niet serieus neemt", aldus Bostic. De Fed werkt met een dubbel mandaat: een inflatie van 2,0 procent en volledige werkgelegenheid.

De Fed kan bij de komende herziening van het monetaire beleid overwegen de doelstelling van 2,0 procent die sedert 2012 geldt, tegen het licht te houden.

De inflatie van Japan kwam in april lager uit dan een maand eerder, maar volgens ING is er nog geen reden voor al te veel optimisme. De bank wees bij de cijfers onder meer op de stijging van de consumentenprijzen met 0,2 procent op maandbasis, de stijging van de prijzen voor goederen en het eenmalige afname in de beloning in onderwijsdiensten, waarmee de afname van de inflatie in de dienstensector van 2,1 naar 1,7 procent niet per se op een trend hoeft te duiden.

ING meende vrijdag ook dat de inflatie over mei hoger kan uitkomen door oplopende prijzen voor nutsvoorzieningen als gas, licht en water. Volgende week verschijnen de inflatiedata over mei voor Tokio, die daar een voorbode van kunnen zijn. ING verwacht dan ook dat de Bank of Japan in juni geen wijzigingen aanbrengt in het belangrijkste rentetarief.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999